Гол Роналду - лучший в Лиге чемпионов. Видео

Несмотря на то, что Ювентус выбыл на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, гол Роналду стал лучшим в этом сезоне. Этот гол Криштиану забил как раз в матче против Лиона. УЕФА определил лучшие голы сезона в Лиге чемпиона.

На втором месте оказался гол хавбека «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера «Зениту» (2:1) на групповой стадии.

Третье место занял гол Хуана Куадрадо («Ювентус») «Атлетико» (2:2), четвертое - мяч Луиса Суареса («Барселона») «Интеру» (2:1), пятое - удар Сержа Гнабри («Бавария") в ворота «Лиона» (3:0).

Видеообзор матча Ювентус - Лион (2:1)



