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Спорт
Футбол
26 августа 20, 19:28
Барселона не хочет отпускать Месси: его уговаривают остаться
Мессии
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В "Барселоне" отреагировали на заявление Месси о желании покинуть клуб

В испанском футбольном клубе "Барселона" заявили, что не хотят расставаться с Лионелем Мессии и сейчас пытаются убедить его не уходить из команды. Об этом сказал технический секретарь "Барселоны" Рамон Планес, сообщает пресс-служба клуба.

Он отметил, что "это действительно очень важная история, но наша идея в клубе по-прежнему состоит в том, чтобы построить новый победный цикл вокруг лучшего игрока в мире". "Мы не думаем об уходе, потому что мы хотим, чтобы Месси остался", - сказал Планес.

"Я думаю, что у нас светлое будущее. Я оптимист. Нам нужны опытные игроки, такие как Лео Месси, а также игроки для будущего команды. Мы прилагаем все усилия, чтобы отношения между Барсой и Месси продолжались. Мы работаем внутри компании, чтобы убедить Лео", - добавил он.

Также технический секретарь сообщил, что Месси не отказывался от участия в тренировках и предсезонной подготовке команды.

Вчера Лионель Месси заявил "Барселоне" о своем желании покинуть клуб после почти двух десятилетий игры за испанскую команду. 
liga.net
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