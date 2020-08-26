Григорий Суркис оценил вклад Луческу в матче против Шахтера

Почетный член УЕФА Григорий Суркис оценил кадровые решения главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу в матче с «Шахтером» (3:1).

- Мы видим, как благодаря тренировочному процессу, по-новому построенному в команде Мирчей Луческу, футболисты проявляются в другом качестве...

- Давайте смотреть не только на то, что они проявляются в новом качестве, давайте говорить о том, что некоторые игроки восстанавливают свои качества, за которые их, собственно, и приглашали в команду. Посмотрите на Родригеша. Посмотрите на Соля, выход которого вместо Супряги вызвал недоумение у многих поклонников «Динамо». Но, видимо, это не только интуиция, но и стратегическое мышление нашего коуча, который знает, как нужно играть команде, каким образом измерять терпение.

Поэтому предлагаю сегодня не поддаваться эмоциям, а насладившись успехом, ожидать возвращения игроков, которые могут по праву оспаривать свое место в составе. Ведь нужно учитывать, что команда играла без 6-7 игроков основного состава и с абсолютно новой линией обороны - только Караваев иногда выходил на позиции левого защитника. Для Кендзеры роль правого центрального защитника - новая, Сирота провел лишь несколько матчей в основном составе. Думаю, Мистер знает, что нужно сделать, чтобы настроить команду на победы, которые вдохновят ребят. Безусловно, они верят тренеру, начали иначе работать, иначе мыслить, иначе выглядят тактически. Одним словом, это только начало.