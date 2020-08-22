Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
32.25
USD
27.43
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
22 августа 20, 14:10
Луческу начал в Динамо с разгромной победы над Олимпиком
Динамо
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В пятницу, 21 августа, матчем Олимпик - Динамо стартовал новый сезон в украинском футболе.
Встреча, проходившая в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, завершилась со счетом 1:4 в пользу столичного клуба.

В первом тайме подопечные Мирчи Луческу довольно быстро воплотили инициативу в забитые голы. Первый гол УПЛ нового сезона записал на свой счет полузащитник Виталий Буяльский, который на восьмой минуте головой замкнул навес с левого фланга в исполнении Александра Караваева. Еще через восемь минут аналогичная подача с левого фланга увенчалась автоголом футболиста Олимпика Тараса Завийского. На 24-й минуте поединка Сергей Политыло красивым ударом с лету сократил отставание дончан.

Казалось, Олимпик будет давить, однако киевляне сегодня были на голову лучше и сумели забить "хозяевам" еще два гола во второй половине. На 56-й минуте Буяльский идеальной передачей вывел Супрягу на пустые ворота и Владислав, который запорол несколько моментов в первом тайме, все-таки забил гол. Финальную точку в игре поставил Виктор Цыганков, который воспользовался прострелом от Жерсона Родригеса.


В следующем туре Динамо примет Десну, а Олимпик отправится в гости к Днепру-1. Эти матчи пройдут 12 сентября.
Ещё по теме:
"Шахтер" отбросил "Динамо" на четвертое место
У Цитаишвили появился шанс
Как "Динамо" готовился к битве с "Шахтером". ВИДЕО
Умер легенда "Динамо" Трошкин
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Луческу подвел итоги игры с Олимпиком
noimage"Севилья" победила "Интер" и стала чемпионом. ВИДЕО
noimageШахтер с тремя пенальти вымучил победу над Колосом. Видео
Лента новостей