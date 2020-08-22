Луческу подвел итоги игры с Олимпиком

По итогам игры первого тура УПЛ сезона 2020/21 Динамо разгромило Олимпик со счетом 1:4.

"Хорошая игра. Мы доминировали, хотя играли сегодня без 8 ключевых игроков: двое с Covid-19, еще шестеро не успели восстановиться после повреждений. Счет по игре. Скажу больше, мы могли выиграть еще с большим преимуществом.

Замена Цитаишвили в перерыве? У меня есть целых 5 замен. Это дает дополнительные возможности для маневра. Я могу менять кого угодно и когда хочу. Это лишь первая официальная игра. Я хочу посмотреть как можно больше игроков. В товарищеских матчах интенсивность не та. Нам нужно определяться поскорее с основным составом.

Я поздравляю своих футболистов. Они очень хорошо тренировались на протяжении последней недели и добились заслуженного результата", - цитирует Луческу пресс-служба Олимпика.

Ранее сообщалось, что бывшая команда Мистера также выиграла матч первого тура чемпионата Украины.