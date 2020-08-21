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Спорт
Футбол
20 августа 20, 22:25
Артем Кравец вернулся в "Динамо"
Артем Кравец
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Опытный форвард снова будет играть за родной клуб
«Динамо» официально объявило о подписании контракта с Артемом Кравцом. Соглашение с 31-летним форвардом рассчитано на два года с опцией продления еще на год.

Кравец является воспитанником «Динамо». За первую команду киевлян он выступал с 2006 по 2017 годы.

После этого в карьере Кравца были аренды в «Штутгарт» и «Гранаду», и два с половиной года в турецком «Кайсериспоре», который он покинул позавчера на правах свободного агента.

В прошлом сезоне на счету Кравца 8 голов и 1 ассист в 18 матчах чемпионата Турции. Также на счету форварда 8 голов в 23 матчах за сборную Украины.

источник: https://sport.ua/
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