Артем Кравец вернулся в "Динамо"

«Динамо» официально объявило о подписании контракта с Артемом Кравцом. Соглашение с 31-летним форвардом рассчитано на два года с опцией продления еще на год.





Кравец является воспитанником «Динамо». За первую команду киевлян он выступал с 2006 по 2017 годы.





После этого в карьере Кравца были аренды в «Штутгарт» и «Гранаду», и два с половиной года в турецком «Кайсериспоре», который он покинул позавчера на правах свободного агента.





В прошлом сезоне на счету Кравца 8 голов и 1 ассист в 18 матчах чемпионата Турции. Также на счету форварда 8 голов в 23 матчах за сборную Украины.



