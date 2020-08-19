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Спорт
Футбол
17 августа 20, 08:22
"Севилья" обыграла "Манчестер Юнайтед" и вышла в финал ЛЕ
футбол
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Сегодня "Шахтер" встретится с "Интером", где определится второй финалист

Первый полуфинальный поединок Лиги Европы подарил настоящий спектакль и завершился непредсказуемым исходом. Теперь точно можно сказать - ни одной английской команды в финалах еврокубков не будет.

Вчера вылетел "Манчестер Сити", а сегодня ночью его примеру последовал другой "Манчестер". Причем "Севилья" так основательно приложила руку к устранению представителей Туманного Альбиона. Нервионцы этапом ранее выбили еще и "Вулверхэмптон".

Подопечные Оле Гуннара Сульшера перед полуфинальным противостоянием с дружиной Хулена Лопетеги считалась фаворитом, да и большую часть самого матча английский клуб смотрелся предпочтительнее. Но в футболе на первый план выходят только забитые голы, а не созданные голевые моменты. На точный удар Бруну Фернандеша с пенальти испанцы ответили попаданиями Сусо и Люка Де Йонга (2:1).

Двигателем андалусийцев к победе стали несгибаемый характер и блестящая игра голкипера Яссина Боно. На старте второго тайма при счёте 1:1 "МЮ" был близок к тому, чтобы растоптать испанцев. Однако Боно сделал несколько шикарных сэйвов, в числе которых три ликвидированных выхода один на один! Благодаря подвигам голкипера "Севилья" выстояла, плавно отодвинула игру от своих ворот, а затем неожиданно нанесла решающий удар. "МЮ" оказался просто не готов к такому и больше, по сути, не создал ни одного опасного момента у владений Боно.

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kp.ua
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