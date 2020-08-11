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Спорт
Футбол
11 августа 20, 08:33
Манчестер Юнайтед и Интер - первые полуфиналисты Лиги Европы
Шахтер
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"Шахтеру" будет несладко в финальных раундах, если сегодня падет "Базель"

Сегодня ночью определись первые два полуфиналиста Лиги Европы. Ими стали два титулованных клуба - английский "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Интер".

И обеим командам довелось приложить немало усилий, чтобы одолеть своего оппонента. Манкунианцам даже 90 минут не хватило для победы. За полтора часа "Манчестер Юнайтед" дважды отправлял снаряд в сетку ворот  шведского кипера датского "Копенгаген" Юнссона, которых тренирует норвежский тренер Стале Сольбаккен.

Запутались? Вот и МЮ не раз запутывался в этой встрече. Оба раза в основное время подопечные Оле-Гуннара Сульшера забивали из офсайда, и судейская бригада отменяла взятие. К дополнительному времени "дьяволы", видимо, поняли, что дело запахло жареным. За первые 15 минут овертайма англичане создали по меньшей мере пять голевых моментов, в одном из которых и был заработан пенальти. Марсьяль пострадал, а Бруну Фернандеш наказал обидчиков. Этот гол и стал победным для манкунианцев (1:0).

Миланскому "Интеру" в игре с леверкузенским "Байером" не довелось брать дополнительные 30 минут, дабы выйти в полуфинал. Однако энергоусилий для победы было затрачено немало. Все мячи в этой встречи были забиты в первую половину первого тайма. 

С первых минут момент посыпались как из рога изобилия. Одна из первых толковых атак "Интера" завершилась голом. Комбинацию разогнали Мартинес и Янг, а атаку завершал Лукаку. Защитник накрыл его удар, но Барелла с подбора на дуге уложил мяч в дальнюю "шестерку".

В следующей атаке "Интер" удвоил преимущество. Лукаку получил пас от Янга, развернулся и в падении отправил мяч в ворота. Тут же могли разгром оформить миланцы, но Лукаку не реализовал выход один на один. А "Байер" оперативно сократил отставание – Хаверц через стенку с Фолландом выскочил к воротам и прошил Хандановича. Во втором тайме "Байер" пытался отыграться, но контратаки "Интера" смотрелись заметно острее. Моментов создали много, но результат остался прежним - 2:1 в пользу "Интера".
kp.ua
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