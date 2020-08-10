В двух шагах от финала. "Шахтер" сыграет с "Базелем"

Завершились все поединки 1/8 финала Лиги Европы и наш единственный представитель в еврокубках узнал соперника по четвертьфиналу. Им стал швейцарский клуб "Базель", которых в двух матчах переиграл немецкий "Айнтрахт".

Причем сделал это очень легко. В первом поединке еще до паузы с коронавирусом "Базель" во Франкфурте вынес представителя Бундеслиги 3:0. Ответный матч стал чистой формальностью, но и в нем швейцарцы одержали победу 1:0. За две минуты до финального свистка победу хозяевам принес Фабиан Фрай.

Соперник в лице "Базеля" непростой клуб. "Днепр" его в свое время хорошо запомнил. Клуб, который еще возглавлял испанский специалист Хуанде Рамос, не смог пройти швейцарцев в 1/16 финала Лиги Европы сезона 2013/14 (0:2, 1:1).

В Лиге Европы продолжат борьбу восемь команд. И среди них не будет команды экс-тренера Пауло Фонсеки "Ромы". Вчера римляне на нейтральном поле в Дуйсбургу уступили 3-кратному обладателю Лиги Европы "Севилье". По большому счёту, борьбы в этой паре не получилось. "Севилья" с первых минут доминировала. Испанцы обложили ворота гостей стандартами, владели как визуальным, так и статистическим перевесом по всем компонентам и логично обыграли соперника 2:0, хотя счет мог быть куда более разгромным.

Вчера состоялись еще два поединка 1/8 финала. Английский "Вулверхэмптон" в упорной борьбе после ничьей 1:1 в Греции сумел обыграть "Олимпиакос" 1:0. Немецкий "Байер" во второй раз одолел шотландский "Рейнджерс" 1:0 (первый матч завершился 3:1), который возглавляет Стивен Джеррард.

Все пары 1/4 финала:

Вулверхэмптон (Англия) - Севилья (Испания)

Шахтер (Украина) - Базель (Швейцария)

Интер (Италия) - Байер (Германия)

Манчестер Юнайтед (Англия) - Копенгаген (Дания)

Матчи состоятся 10-11 августа. "Шахтер" сыграет с "Базелем" 11 августа. Финальный турнир пройдет в Германии.