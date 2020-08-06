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Спорт
Футбол
6 августа 20, 09:52
"Манчестер Сити" подписал Торреса
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Испанский вингер "Валенсии" Ферран Торрес стал игроком горожан

Лидер испанской "Валенсии" Ферран Торрес подписал контракт с "Манчестер Сити" и присоединился к коллективу Хосепа Гвардиолы, - сообщает официальный сайт клуба.

"Сити" в борьбе за футболиста обошёл "Ман Юнайтед", "Ювентус", "Боруссию" Дортмунд, "Реал" Мадрид и "Атлетико" Мадрид.  Сам футболист предпочёл работать с Гвардиолой.

Контракт с Торресом рассчитан на пять лет. Сумма перехода не сообщается, но СМИ уже информируют, что она составила 21 миллион фунтов. Также предусмотрены бонусы.

В новом клубе Ферран должен будет заменить Лероя Сане, который отправился в "Баварию". В последнем сезоне испанец провел 44 матча, забил шесть голов и отдал восемь голевых. С "Валенсией" он занял девятое место.

Перед этим "Манчестер Сити" покинул легендарный испанец Давид Сильва, который выступал за горожан с 2010-го года и выиграл с клубом четыре титула в АПЛ, два Кубка Англии, три Суперкубка и пять Кубков Лиги.

Минувший сезон АПЛ "МанСити" завершил на втором месте. Лучшей же командой стал "Ливерпуль", который впервые с 1990 года поднял над головой чемпионский кубок.
kp.ua
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