Шахтер обыграл Вольсбург и вышел в 1/4 Лиги Европы. ВИДЕО

В Киеве донецкий "Шахтер" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл немецкий "Вольфсбурга" со счетом 3-0.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голы: Мораес, 89, 90+3, Соломон, 90+1

Подопечные Луиша Каштру создали немало опасных моментов. Один лишь Жуниор Мораес мог забивать как минимум трижды. Опасно пробивал Матвиенко, Марлос попал в штангу, но мяч упорно не хотел залетать в ворота.





После перерыва игра не поменялась – игроки «Шахтера» продолжали ловить гостей на контратаках, но на 67-й минуте все едва не перевернулось с ног на голову. За фол последней надежды с поля был удален Хочолава и, казалось, что сейчас немцы побегут забивать. Но спустя всего две минуты составы уравнялись – за второй «горчичник» досрочно пошел отдыхать Брукс.





После этого игра успокоилась, немцы не особо что-то могли делать впереди, а «горняки» не сильно и хотели нагнетать обстановку, ведь их такое положение дел полностью устраивало.





И все же на 89-й минуте встречи счет был открыт. Соломон на фланге стянул на себя троих соперников, отпасовал на Додо, а тот прострелил в штрафную на Мораеса, который в касание расстрелял немецкого голкипера. А еще через минуту уже сам Соломон не оставил вратарю шансов, удвоив преимущество своей команды.





Казалось, все, но спустя еще одну минуту Мораес, обокрав защитника, вышел один на один, спокойно обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота. В итоге – уверенная победа «Шахтера» 3:0.







