Легендарный испанский вратарь завершил карьеру

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы Икер Касильяс объявил о завершении футбольной карьеры.

- Думаю, я могу сказать без сомнений, что о моем пути и итоге карьеры можно только мечтать, - написал 39-летний вратарь в твиттере.

Икер Касильяс дебютировал на профессиональном уровне еще в 1999 году. На протяжении 16 сезонов испанец защищал цвета мадридского "Реала", а в 2015-м перебрался в Порту. В мае позапрошлого года Икер Касильяс перенес инфаркт после того как у его жены известной журналистки Сары Карбонеро был обнаружен рак.

Икер Касильяс - один из самых титулованных голкиперов в истории футбола. Со сборной Испании он побеждал на Чемпионате мира в 2010 году и дважды выигрывал чемпионат Европы (2008 и 2012 годы). В составе "Реала" Касильяс трижды побеждал в Лиге чемпионов и пять раз в чемпионате Испании. С "Порту" вратарь дважды становился чемпионом Португалии.

Касильяс пять раз получал ежегодную награду лучшему вратарю мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Столько же таких наград только у одного вратаря - Джанлуиджи Буффона.