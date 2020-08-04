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Спорт
Футбол
4 августа 20, 10:25
Кто станет первым соперником "Динамо" при Луческу
Луческу
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Киевское Динамо начнет серию спарринг-матчей под руководством Луческу игрой против Вереса из Ровно
Киевское Динамо активно готовится к старту сезона под руководством нового тренерского штаба во главе с Мирча Луческу. Румын вернул множество футболистов из аренды и намерен дать шанс каждому исполнителю, о чем не раз заявлял в интервью клубной прессе и разным украинским СМИ.

У футболистов будет шанс показать себя на поле уже в ближайшее время, так как киевляне - на пути к товарищеским матчам.

В рамках подготовки к новому сезону киевское "Динамо" решило провести матч против команды Второй лиги. Спарринг-партнером киевлян станет Верес из Ровно. Именно эта игра и будет первой для Мирчи Луческу у руля киевского Динамо.

Когда и где смотреть матч:

Матч Динамо - Верес состоится 6 августа на одном из футбольных полей на клубной базе в "Конча-Засне". Скорее всего, трансляцию все болельщики "бело-синих" смогут посмотреть на официальном ютуб-канале Динамо.


Напомним, Динамо сделало предложение о переходе защитника Галатасарая Маркао, за которого готово выложить порядка 8 миллионов евро. А также Луческу "потребовал" подписать четырех бразильских исполнителей.

Источник: /telegraf.com.ua/
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