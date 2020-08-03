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Спорт
Футбол
3 августа 20, 10:24
Экс-нападающий "Динамо" внезапно приостановил карьеру
Марко Рубен
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Аргентинский форвард Марко Рубен до конца 2020 года не планирует выходить на поле

Экс-форвард киевского "Динамо" Марко Рубен, последним клубом которого был бразильский "Атлетико Паранаэнсе", приостановил карьеру игрока.

Рубен сообщил, что на время покидает футбол в связи с семейными обстоятельствами. Какими конкретно - 33-летний футболист не уточнил. Но окончательно завершать карьеру Рубен не собирается и отметил, что может продолжить карьеру футболиста после 2020 года.

Марко Рубен является воспитанником "Росарио Сентраля", и выступал за него в первые годы своей карьеры. После этого он перешел в "Ривер Плейт", а оттуда перебрался в Испанию.

В "Динамо" Рубен перешел летом 2012 года из "Вильярреала" за 8 миллионов евро. За украинский клуб Марко провел только 15 матчей, в которых отличился одним голом. После этого "Динамо" отдавало Рубена в аренду французскому "Эвиану" и мексиканскому "Тигрес". Продали Рубена в родной "Росарио Сентраль" в 2016 году и там футболист разыгрался не на шутку.

Он выиграл с командой Кубок Аргентины и стал лучшим бомбардиром чемпионата. В 2019 году Рубена отдали в аренду в бразильский "Атлетико Паранаэнсе", с которым аргентинец стал обладателем Кубка Бразилии в 2019 году.
kp.ua
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