Суркис разгонит команду, если не покажут результат с Луческу

После вчерашней дебютной пресс-конференции нового наставника киевского "Динамо" Мирчи Луческу президент Игорь Суркис на ознакомительной встрече тренера с футболистами выдал красноречивый спич.

- Луческу хочет трофеев. Не для себя, а, прежде всего, для вас! Я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете.

Многие из вас помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. А теперь он пришел к нам, чтобы обыгрывать уже тех, с кем он построил систему, команду.

Система есть, но теперь нужна ваша воля. Чтобы вы работали в тренировочном процессе и все перекладывали на футбольное поле. Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда нам, наверное, надо будет поменять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго", – сказал Суркис.

На самом официальном представлении тренера Суркис признался, что надеется на итоговый успех благодаря Мирчи Луческу, потому что румынский специалист как никто другой хорошо знает украинский футбол.

- Сегодня для киевского "Динамо", я считаю, знаменательный день. Мы представляем нового главного тренера - это Мирча Луческу, который долгие годы своим трудом доказывал, что он профессионал до мозга костей. Может добиться результата в командах, в которых он работал, - сказал Игорь Суркис. - Команды, в которых он работал, завоевали множество трофеев. Это не только наш главный конкурент - "Шахтер", но и "Галатасарай", и "Бешикташ". Это человек, который стремится только к победам. Я надеюсь, с помощью всех служб клуба у Мирчи все получится, и киевское "Динамо" выйдет на новый уровень, - заключил Суркис.

Мирча Луческу работал в "Шахтере" с 2004 по 2016 год. Это был золотой период донецкого клуба - и одновременно самого Луческу, который ни до, ни после этого таких успехов не добивался. Под его руководством "горняки" выиграли 22 трофея: 8 чемпионств, 6 Кубков и 7 Суперкубков страны, а также Кубок УЕФА. Именно в этот период в украинском футболе сменился лидер - "Шахтер" смог стать им, подвинув с трона "Динамо".

Свою тренерскую карьеру Луческу начал в сезоне 1979/1980. С того времени он работал в более чем десяти клубах и национальных сборных, став одним из самых титулованных тренеров в мире.

Среди стран, в которых работал в качестве тренера Луческу – Румыния, Италия, Турция, Украина. К слову, киевский клуб – не первое "Динамо" в футбольной биографии румынского наставника.

В свое время он начинал игровую карьеру в бухарестском "Динамо", которое в последствии тренировал. Последним местом работы 74-летнего специалиста была сборная Турции, которую он покинул в 2019 году.