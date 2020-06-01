"Шахтер" отбросил "Динамо" на четвертое место

Букмекеры не ошиблись: донецкий "Шахтер" в центральном матче 24 тура на "Олимпийском" уверенно переиграл "Динамо" - 3:1. Буяльский на 38-й минуте вывел вице-чемпионов Украины вперед, но уже через минуту Марлос счет сравнял. А во втором тайме он же вывел "Шахтер" вперед. Окончательный счет установил Маркос Антонио. Волевая победа "Шахтера"! Был еще эпизод с отмененным голом Сидорчука (сюжет "Екатерина Монзуль и VAR" становится уже изюминкой любого матча, который выходит судить женская бригада арбитров), но что сейчас о нем говорить?

Теперь горняки оторвались от преследователей на 16 очков, и (напишем это в очередной раз, но уже с непоколебимой уверенностью) интрига в борьбе за чемпионство приказала долго жить. До конца турнира 8 матчей, и представить себе, что лидер растеряет преимущество - это что-то из области фантастики.

Зато преследователей - целых трое! "Заря", "Десна" и "Динамо" имеют по 46 очков (по дополнительным показателям луганчане сейчас вторые, команда из Чернигова - на третьем месте, и лишь четвертые - динамовцы). Борьба за второе место будет горячей, тем более всего в трех очках от этой замечательной тройки - "Александрия".

Именно команда Шарана обострила интригу и устроила трем претендентам "рестарт" за 8 туров до конца. Александрийцы не отпустили в отрыв "Зарю", выиграв у команды Скрипника с минимальным счетом благодаря пенальти, забитому на последней минуте добавленного времени. Как вы понимаете, об этом пенальти тоже есть разные мнения - особенно разные они у "Зари". Но что сейчас о нем говорить?

Не участвует в борьбе за Лигу чемпионов лишь "Колос", который попал в первую шестерку более-менее в результате счастливого случая (на его месте, сопутствуй удача, могли оказаться и "Мариуполь", и "Днепр-1") и отстает от первых пяти команд - как в очках (их всего 26), так и в уровне.

Что будет с "Карпатами"?





Во второй шестерке было сыграно два матча вместо трех. Как уже сообщала "КП в Украине", "Карпаты" идущие на последнем месте, объявили о том, что в клубе есть заболевшие коронавирусом. Поэтому поединок львовян с "Мариуполем" не состоялся. Что делать с ним, а также с последующими играми "Карпат", УПЛ будет решать на этой неделе.





Появилась в шестерке аутсайдеров еще одна интересная коллизия. СК Днепр-1 теперь из-за смещения финиша чемпионата УПЛ может претендовать на место в Лиге Европы. Дело в том, что в турнире есть "возрастной ценз" - клубу-участнику должно быть не меньше трех лет. Если бы чемпионат закончился в мае (а квалификация еврокубка началась в июле), этому условию днепряне еще не смогли бы соответствовать. Теперь же чемпионат завершится в самом конце июля, розыгрыш Лиги Европы начнется в августе – и трехлетие "Днепра-1" будет уже позади.





В связи с этим у днепрян появилась дополнительная мотивация. Ведь две команды нижней шестерки, где играет "Днепр-1", сойдутся в плей-офф с худшими клубами верхней шестерки за место в Лиге Европы. Поэтому с "Олимпиком" днепряне решали задачу-максимум и решили ее, заработав 3 очка и упрочив лидерство. Победив 3:1, хозяева набрали 31 очко и оторвались от "Мариуполя", занимающего 8-е место (2-е в шестерке) пока что на 6 очков.





Все результаты 24 тура

"Шахтер" - "Динамо" 3:1

"Колос" - "Десна" 0:2

"Александрия" - "Заря" 1:0

"Ворскла" - "Львов" 1:1

"Днепр-1" - "Олимпик" 3:1