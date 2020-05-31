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Спорт
Футбол
31 мая 20, 08:38
Возвращение футбола. Когда смотреть матч "Шахтер" - "Динамо"
Шахтер, Динамо
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Украинская Премьер-лига возвращается после карантина.
Сегодня, 31 мая, донецкий "Шахтер" сыграет с киевским "Динамо" в рамках чемпионата Украины. Об этом сообщают пресс-службы клубов.

Время и канал трансляции смотрите в конце анонса


Поединок пройдет в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский". Болельщиков на матч не пустят из-за карантина. Это будет первый матч команд после длительной паузы в УПЛ, которую ввели в связи с эпидемией коронавируса.

Турнирное положение



"Шахтер" – лидер чемпионата. В активе горняков 59 очков, что на 13 больше, чем у ближайших преследователей.


"Динамо" делит второе-четвертое места с черниговской "Десной" и луганской "Зарей". Все эти команды набрали по 46 очков.

Форма соперников

Клубы не проводили официальных матчей более двух месяцев и лишь в последние дни сыграли по два товарищеских поединка.

"Шахтер" обыграл винниковский "Рух" со счетом 4:1 и разгромил "Оболонь-Бровар" - 4:0. "Динамо" обыграло донецкий "Олимпик" 2:0, но не смогло одолеть "Рух" – 0:0.

История противостояния в сезоне 2019/20

Клубы встречались в этом году уже четырежды. "Динамо" обыграло горняков Суперкубке и 1/8 финала Кубка с одинаковым счетом – 2:1. "Горняки" же были сильнее в чемпионате – две победы 1:0 и 2:1.

Где и когда смотреть матч

Игра начнется 31 мая в 17:00 на НСК "Олимпийский", матч пройдет без зрителей. Посмотреть матч онлайн можно на телеканале Футбол 1.

Сегодня сообщалось, что матч "Карпаты" Львов - "Мариуполь" отменили из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

Видео - пресс-службы ФК "Шахтер" и "Динамо", таблица - пресс-служба УПЛ
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liga.net
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