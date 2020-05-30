В украинском футбольном клубе вспышка коронавируса

Тестирование на COVID-19 дало положительные результаты у отдельных игроков и представителей персонала львовского футбольного клуба Карпаты. Об этом в субботу, 30 мая, сообщила администрация клуба.

"Ради нераспространения COVID-19 Карпаты идут на режим изоляции", - говорится в сообщении. У инфицированных отсутствуют симптомы заболевания, они сразу же были переведены на режим самоизоляции.

Клубная администрация сообщила о ситуации руководству Украинской ассоциации Футбола и Украинской премьер-лиги. "Ожидаем, что вскоре будет официально принято решение о невозможности проведения календарного матча Карпаты - Мариуполь", - подчеркнули в клубе.

При этом в понедельник, 2 июня, члены футбольного клуба пройдут еще одно тестирование. Матч Карпаты - Мариуполь должен состояться 31 мая в 14:00.

Как сообщалось ранее, в Украине за минувшие сутки выявлены 393 новых случая заболевания коронавирусной болезнью. 17 человек из числа ранее заболевших скончались, 377 выздоровели.



