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Спорт
Футбол
30 мая 20, 13:17
В украинском футбольном клубе вспышка коронавируса
Карпаты
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Клуб уведомил руководство Украинской премьер-лили о невозможности проведения очередного матча.
Тестирование на COVID-19 дало положительные результаты у отдельных игроков и представителей персонала львовского футбольного клуба Карпаты. Об этом в субботу, 30 мая, сообщила администрация клуба.
 
"Ради нераспространения COVID-19 Карпаты идут на режим изоляции", - говорится в сообщении. У инфицированных отсутствуют симптомы заболевания, они сразу же были переведены на режим самоизоляции.
 
Клубная администрация сообщила о ситуации руководству Украинской ассоциации Футбола и Украинской премьер-лиги. "Ожидаем, что вскоре будет официально принято решение о невозможности проведения календарного матча Карпаты - Мариуполь", - подчеркнули в клубе.
 
При этом в понедельник, 2 июня, члены футбольного клуба пройдут еще одно тестирование. Матч Карпаты - Мариуполь должен состояться 31 мая в 14:00.
 
Как сообщалось ранее, в Украине за минувшие сутки выявлены 393 новых случая заболевания коронавирусной болезнью. 17 человек из числа ранее заболевших скончались, 377 выздоровели.
Korrespondent
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