Роналду сыграл в баскетбол ногами – видео
Суперзвезда футбола Криштиану Роналду сыграл на тренировке в баскетбол ногами. Об этом сообщает пресс-служба туринского "Ювентуса", за который выступает португальский форвард.
Роналду примерно с 10 метров подцепил мяч и забросил его в корзину.
"Легко, как ты любишь, Криштиану", - подписали видео SMM-щики "Ювентуса" в Твиттер.
As easy as you like, @Cristiano! pic.twitter.com/FABi8AWOqM— JuventusFC (@juventusfcen) May 25, 2020 В начале мая "Ювентус" возобновил тренировки после почти двухмесячной паузы, которую ввели из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в Италии.