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Спорт
Футбол
26 мая 20, 10:47
Роналду сыграл в баскетбол ногами – видео
Роналду
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Криштиану Роналду в легкой манере забросил мяч ногой в баскетбольное кольцо на тренировке "Ювентуса"

Суперзвезда футбола Криштиану Роналду сыграл на тренировке в баскетбол ногами. Об этом сообщает пресс-служба туринского "Ювентуса", за который выступает португальский форвард.

Роналду примерно с 10 метров подцепил мяч и забросил его в корзину.

"Легко, как ты любишь, Криштиану", - подписали видео SMM-щики "Ювентуса" в Твиттер.

As easy as you like, @Cristiano! pic.twitter.com/FABi8AWOqM

— JuventusFC (@juventusfcen) May 25, 2020 В начале мая "Ювентус" возобновил тренировки после почти двухмесячной паузы, которую ввели из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 в Италии.

liga.net
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