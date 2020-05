Роналду сыграл в баскетбол ногами – видео

Суперзвезда футбола Криштиану Роналду сыграл на тренировке в баскетбол ногами. Об этом сообщает пресс-служба туринского "Ювентуса", за который выступает португальский форвард.

Роналду примерно с 10 метров подцепил мяч и забросил его в корзину.

"Легко, как ты любишь, Криштиану", - подписали видео SMM-щики "Ювентуса" в Твиттер.

As easy as you like, @Cristiano! pic.twitter.com/FABi8AWOqM