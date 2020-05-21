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Спорт
Футбол
21 мая 20, 09:14
Шевченко может остаться в сборной до конца 2022 года
Шевченко
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Главному тренеру сборной Украины предложат переподписать контракт на 2,5 года

Украинская ассоциация футбола собирается предложить тренерскому штабу Андрея Шевченко продлить контракты на 2,5 года, вплоть до чемпионата мира-2022 в Катаре, - сообщает Sportarena.

Текущее соглашение Андрея Шевченко истекает в июле 2020 года, оно было подписано до предполагавшегося завершения Евро-2020. Однако в связи с пандемией коронавируса чемпионат Европы сдвинули на 2021 год.

Украинская ассоциация футбола хочет сохранить еще на один отборочный цикл тренерский штаб, который вывел сборную Украины на Евро-2020 с первого места.

Чемпионат мира-2022 состоится в Катаре в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. После Евро-2020 по расписанию в сентябре этого года сборная Украины должна также стартовать в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда попала в группу 4 Дивизиона А, где сыграет с Германией, Испанией и Швейцарией. Однако на данный момент неизвестно, когда сборная Украины проведет следующий матч. 
kp.ua
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