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Спорт
Футбол
7 мая 20, 12:56
Суркис хочет вернуть Реброва в киевское Динамо
Сергей Ребров и Игорь Суркис
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Ребров возглавлял клуб с 2014 по 2017 годы, а затем уехал работать за границу
Неудачное выступление киевского «Динамо» в текущем сезоне заставило руководство клуба изучать вопрос возможной смены главного тренера в ближайшее межсезонье. Команда Алексея Михайличенко не сумела пройти групповой раунд Лиги Европы и уступила второе место луганской «Заре» в турнирной таблице УПЛ.

По сведениям телеграм-канала Динамо Киев Inside, президент клуба Игорь Суркис всерьез рассматривает возможность возвращения на пост наставника Сергея Реброва, который работал на этой должности с 2014 по 2017 годы и два раза выиграл с командой чемпионат Украины.

С тех пор украинский специалист получил заграничный опыт в Азии и Европе, возглавляя «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии (клуб стал вице-чемпионом страны 2017/18) и «Ференцварош», который привел в Венгрии к победе в национальном чемпионате сезона 2018/19.

Сам Ребров, который в прошлом году заключил новый трехлетний контракт в Венгрии, по данным инсайдеров, пока не горит желанием возвращаться на Родину. Впрочем, президент «Динамо» и один из лучших нападающих в его истории продолжают переговоры по поводу возможного назначения.

Источник: /sport.ua/
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