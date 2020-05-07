Суркис хочет вернуть Реброва в киевское Динамо

Неудачное выступление киевского «Динамо» в текущем сезоне заставило руководство клуба изучать вопрос возможной смены главного тренера в ближайшее межсезонье. Команда Алексея Михайличенко не сумела пройти групповой раунд Лиги Европы и уступила второе место луганской «Заре» в турнирной таблице УПЛ.





По сведениям телеграм-канала Динамо Киев Inside, президент клуба Игорь Суркис всерьез рассматривает возможность возвращения на пост наставника Сергея Реброва, который работал на этой должности с 2014 по 2017 годы и два раза выиграл с командой чемпионат Украины.





С тех пор украинский специалист получил заграничный опыт в Азии и Европе, возглавляя «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии (клуб стал вице-чемпионом страны 2017/18) и «Ференцварош», который привел в Венгрии к победе в национальном чемпионате сезона 2018/19.





Сам Ребров, который в прошлом году заключил новый трехлетний контракт в Венгрии, по данным инсайдеров, пока не горит желанием возвращаться на Родину. Впрочем, президент «Динамо» и один из лучших нападающих в его истории продолжают переговоры по поводу возможного назначения.



