15 лет назад Месси забил свой первый гол за Барселону. видео

С этого момента начался рост и развитие игрока, которого считают одним из лучших в своем поколении и в истории футбола в целом.





Будущий шестикратный обладатель "Золотого мяча" вышел на поле на 88-й минуте домашнего поединка с "Альбасете", заменив Самуэля Это'О. Этого 17-летнему аргентинцу хватило, чтобы забить дважды, пишет 24 канал.





На 90-й минуте, при счете 1:0 в пользу каталонцев, арбитр несправедливо не засчитал гол Месси, увидев офсайд, но уже в компенсированное время юный аргентинец добился своего и удвоил преимущество своей команды после блестящего паса бразильца Роналдиньо.





Первый гол Лионеля Месси за "Барселону": смотрите видео







