Гусев: "Я не хотел бы тренировать Динамо в ближайшее время"

Олег Гусев завершил выступления в 2018 году, а сейчас работает тренером молодежной команды "Динамо". В передаче Вацко Live Гусев порассуждал на тему, смог ли бы он возглавить первую киевскую команду.

- Скажу так – каждый человек, который выбирают какую-то стезю, то хочет достичь максимальных высот. Для Украины, тренировать Динамо Киев – это одна из самых больших высот.

Каждый тренер скажет, за исключением другого украинского клуба, что хочет тренировать Динамо. Но в ближайшее время я бы не хотел тренировать Динамо. Опыта мало, - резюмировал футболист.

Также Гусев вспомнил, что после Чемпионат мира-2006 он мог уехать в хороший европейский клуб, но у него не было агента.

- В 2006 году если и были предложения, то руководство посчитало, что я в таком возрасте пока нужен "Динамо". В то время не было такого, чтобы позвонили и предлагали какие-то клубы. Тем более у меня не было агента. "Лион", "Шальке" называли… Но все на уровне слухов, без конкретики, - подытожил Гусев.

Олег Гусев - легенда киевского Динамо, пятикратный чемпион Украины и пятикратный обладатель Кубка Украины. Четвертьфиналист ЧМ-2006 и участник Евро-2012. За сборную Украины провел 98 матчей, забил 13 мячей.