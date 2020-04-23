Швеция возобновит футбольный чемпионат 14 июня со зрителями

Швеция одна из немногих стран Европы, отказавшаяся от жесткого карантина, связанного с пандемией коронавируса, стала первой страной, в которой футбольные руководители официально объявили о дате возобновления национального чемпионата по футболу.

Генсек Шведского футбольного союза Матс Энквист сообщил, что если не случится ничего смертельного, то 14 июня шведский чемпионат возобновится.

- Мы действительно стремимся начать 14 июня. По этому вопросу было полное согласие клубов. У нас есть хороший план, а если придется что-то изменить, мы можем это сделать ближе к 14 июня. Прошло почти два месяца. Мы не специалисты по вирусам, поэтому просто посмотрим, как будет развиваться ситуация. Всего неделю назад мы говорили о невозможности проведения контрольных матчей, а сегодня речь идет о полноценном чемпионате со зрителями, - сообщил функционер.

На сегодняшний день в Европе проводится только чемпионат Белоруссии. Лидируют Слуцк, Витебск и Торпедо-БелАЗ, набравшие по 10 очков за пять матчей.