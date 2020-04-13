"Шахтер" хочет возобновить тренировки

Чемпион Украины по футболу донецкий "Шахтер" придумывает методику тренировочной работы на время карантина и в ближайшее время хочет начать занятия. Об этом в эфире программы "Великий футбол" рассказал Дарио Срна, входящий в тренерский штаб горняков. В интервью на телеканале Футбол хорватский специалист отметил, что клуб готовит соответствующий план в ближайшее время, чтобы начались какие-то занятия на поле.

- У нас два больших поля и мы хотим разделить каждое пополам. То есть, один футболист работает на одной половине поля, значит одновременно может работать четыре футболиста. Они будут переодеваться дома, приезжать на своих машинах и работать в таком формате. Это уже даст какой-то результат, - считает Дарио.

Тренер считает, что это всем пойдет на пользу и горняки снова почувствуют себя в своей тарелке. Поскольку игрок чувствует себя футболистом только на поле.

- Сегодня введен карантин и мы должны быть примером для всех остальных и придерживаться закона. Нам нужно это уважать и, исходя из этого, мы создали такую программу, - объясняет тренер.

Однако в штабе Луиша Каштру понимают, что эта компромиссная схема тренировок сама по себе результата не даст. Чтобы вернуть кондиции игроков Шахтера, нужно две-три недели полноценных занятий.

- У нас будут еще одни сборы, - резюмировал Срна.

Напомним, что все футбольные соревнования в Украине и почти все - в Европе были приостановлены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

В то же время информация о том, что киевское "Динамо" вышло из карантина, не находит подтверждения. Эту информацию - о том, что пока все остается по-прежнему - подтверждают источники Tribuna.com. Вице-чемпион Украины будет тренироваться в устоявшемся уже карантинном режиме. Сейчас футболисты приезжают на базу, проводя тренировки не более двух человек в группе.