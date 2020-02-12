Зимние сборы: расписание и результаты матчей клубов Украины

Украинские клубы вышли из отпуска и начинают готовиться ко второй половине чемпионата Украины.
Ближайший тур УПЛ стартует 22 февраля, а перед этим, 20 февраля, донецкий Шахтер (единственный оставшийся представитель Украины в еврокубках) проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики.
Наши клубы традиционно набирают форму на сборах, где играют товарищеские матчи. Интересно, что этой зимой все клубы отправились в Турцию.
Вашему вниманию расписание и результаты спаррингов украинских клубов:
17.01.2020 Десна - Спутник Речица 5:0
17.01.2020 Олимпик - Вииторул 2:1
18.01.2020 Александрия – Ботев Пловдив 1:0
18.01.2020 Олимпик - Сабаил 3:1
19.01.2020 Динамо - Легия 1:1
19.01.2020 Александрия - Славия 2:2
20.01.2020 Динамо - Нефтчи 2:1
20.01.2020 Колос – Академика 3:0
20.01.2020 Мариуполь - Кызылжар 1:1
21.01.2020 Александрия - Черно Море 3:1
22.01.2020 Заря – Нефтчи 4:0
22.01.2020 Заря – Лодзь 1:0
22.01.2020. Заря - Челик (матч отменен)
22.01.2020 Олимпик - Спартак Суботица (матч отменен)
23.01.2020 Динамо - Вардар 4:0
23.01.2020 Ингулец - Горняк 4:2
23.01.2020 Львов - Минай 1:2
24.01.2020 Динамо - Хайдук Сплит 0:1
24.01.2020 Десна - Нефтчи 2:1
24.01.2020 Александрия - Македония Герче Петров 5:0
24.01.2020 Мариуполь - Динамо Брест 2:2
24.01.2020 Днепр-1 - Бачки Тополы 0:1
25.01.2020 Заря – Пяст 0:0
25.01.2020 Ворскла - Лодзь 2:2
25.01.2020 Шахтер - Лех 1:0
26.01.2020 Александрия - Пюник 5:2
26.01.2020 Олимпик - Спартак Трнава 1:0
26.01.2020 Шахтер - Войводина 1:1
27.01.2020 Динамо - Динамо Брест 3:0
27.01.2020 Днепр-1 - Ягеллония 0:1
27.01.2020 Олимпик - Корона (матч отменен)
27.01.2020 Олимпик - Спартак Суботица 4:0
27.01.2020 Ворскла - Радник 1:1
28.01.2020 Динамо - Кайрат 2:0
28.01.2020 Десна - Хартберг 1:1
28.01.2020 Мариуполь - Санкт-Пельтен 1:1
28.01.2020 Днепр-1 - Богемианс 1:2
29.01.2020 Заря - Вождовац 2:0
29.01.2020 Шахтер - Пролетер 0:1
29.01.2020 Карпаты - Слован Братислава 1:1
30.01.2020 Днепр-1 - Аустрия Вена 0:3
30.01.2020 Ворскла - Дрита 1:1
30.01.2020 Шахтер - Словацко 1:0
01.02.2020 Днепр-1 - Сигма 0:1
01.02.2020 Карпаты - Середь 3:0
02.02.2020 Десна - Сараево 0:0
02.02.2020 Ворскла - Спартак Суботица 0:1
03.02.2020 Львов - Левски (матч отменен)
03.02.2020 Львов - Воеводина 0:0
03.02.2020 Александрия - Кайсар 1:0
04.02.2020 Десна - Слован Либерец 1:2
04.02.2020 Олимпик - Локомотив Пловдив 4:0
05.02.2020 Шахтер - Македония 2:0
05.02.2020 Динамо - Олимпия 5:0
05.02.2020 Шахтер - Сеннерйюск 2:2
06.02.2020 Динамо - Стремсгодсет 3:0
06.02.2020 Александрия - Левски 2:1
06.02.2020 Заря - Ордабасы 3:0
07.02.2020 Олимпик - Работнички 1:1
08.02.2020 Олимпик - Расинг Люксембург 3:0
08.02.2020 Шахтер - Олимпия 3:1
09.02.2020 Шахтер - Вентспилс 1:0
09.02.2020 Днепр-1 - Жетысу 1:1
09.02.2020 Динамо - Борац 4:1
09.02.2020 Львов - Мура 2:0
10.02.2020 Заря - Железничар 4:0
10.02.2020 Ворскла - Насаф 2:1
11.02.2020 Динамо - БАТЭ 1:1
12.02.2020 Динамо - Тобол
12.02.2020 Днепр-1 - Александрия
12.02.2020 Днепр-1 - Чанчунь Ятай
13.02.2020 Олимпик - Динамо Батуми
13.02.2020 Ворскла - Термалика
14.02.2020 Заря - Торпедо-БЕЛАЗ
14.02.2020 Олимпик - Кайсар
15.02.2020 Динамо - Динамо Тбилиси
15.02.2020 Днепр-1 - Кайрат
16.02.2020 Ворскла - Ордабасы
16.02.2020 Днепр-1 - Шериф
19.02.2020 Ворскла - Иртыш