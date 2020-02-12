Зимние сборы: расписание и результаты матчей клубов Украины

Украинские клубы вышли из отпуска и начинают готовиться ко второй половине чемпионата Украины.

Ближайший тур УПЛ стартует 22 февраля, а перед этим, 20 февраля, донецкий Шахтер (единственный оставшийся представитель Украины в еврокубках) проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики.

Наши клубы традиционно набирают форму на сборах, где играют товарищеские матчи. Интересно, что этой зимой все клубы отправились в Турцию.

Вашему вниманию расписание и результаты спаррингов украинских клубов:

17.01.2020 Десна - Спутник Речица 5:0

17.01.2020 Олимпик - Вииторул 2:1

18.01.2020 Александрия – Ботев Пловдив 1:0

18.01.2020 Олимпик - Сабаил 3:1

19.01.2020 Динамо - Легия 1:1

19.01.2020 Александрия - Славия 2:2

20.01.2020 Динамо - Нефтчи 2:1

20.01.2020 Колос – Академика 3:0

20.01.2020 Мариуполь - Кызылжар 1:1

21.01.2020 Александрия - Черно Море 3:1

22.01.2020 Заря – Нефтчи 4:0

22.01.2020 Заря – Лодзь 1:0

22.01.2020. Заря - Челик (матч отменен)

22.01.2020 Олимпик - Спартак Суботица (матч отменен)

23.01.2020 Динамо - Вардар 4:0

23.01.2020 Ингулец - Горняк 4:2

23.01.2020 Львов - Минай 1:2

24.01.2020 Динамо - Хайдук Сплит 0:1

24.01.2020 Десна - Нефтчи 2:1

24.01.2020 Александрия - Македония Герче Петров 5:0

24.01.2020 Мариуполь - Динамо Брест 2:2

24.01.2020 Днепр-1 - Бачки Тополы 0:1

25.01.2020 Заря – Пяст 0:0

25.01.2020 Ворскла - Лодзь 2:2

25.01.2020 Шахтер - Лех 1:0

26.01.2020 Александрия - Пюник 5:2

26.01.2020 Олимпик - Спартак Трнава 1:0

26.01.2020 Шахтер - Войводина 1:1

27.01.2020 Динамо - Динамо Брест 3:0

27.01.2020 Днепр-1 - Ягеллония 0:1

27.01.2020 Олимпик - Корона (матч отменен)

27.01.2020 Олимпик - Спартак Суботица 4:0

27.01.2020 Ворскла - Радник 1:1

28.01.2020 Динамо - Кайрат 2:0

28.01.2020 Десна - Хартберг 1:1

28.01.2020 Мариуполь - Санкт-Пельтен 1:1

28.01.2020 Днепр-1 - Богемианс 1:2

29.01.2020 Заря - Вождовац 2:0

29.01.2020 Шахтер - Пролетер 0:1

29.01.2020 Карпаты - Слован Братислава 1:1

30.01.2020 Днепр-1 - Аустрия Вена 0:3

30.01.2020 Ворскла - Дрита 1:1

30.01.2020 Шахтер - Словацко 1:0

01.02.2020 Днепр-1 - Сигма 0:1

01.02.2020 Карпаты - Середь 3:0

02.02.2020 Десна - Сараево 0:0

02.02.2020 Ворскла - Спартак Суботица 0:1

03.02.2020 Львов - Левски (матч отменен)

03.02.2020 Львов - Воеводина 0:0

03.02.2020 Александрия - Кайсар 1:0

04.02.2020 Десна - Слован Либерец 1:2

04.02.2020 Олимпик - Локомотив Пловдив 4:0

05.02.2020 Шахтер - Македония 2:0

05.02.2020 Динамо - Олимпия 5:0

05.02.2020 Шахтер - Сеннерйюск 2:2

06.02.2020 Динамо - Стремсгодсет 3:0

06.02.2020 Александрия - Левски 2:1

06.02.2020 Заря - Ордабасы 3:0

07.02.2020 Олимпик - Работнички 1:1

08.02.2020 Олимпик - Расинг Люксембург 3:0

08.02.2020 Шахтер - Олимпия 3:1

09.02.2020 Шахтер - Вентспилс 1:0

09.02.2020 Днепр-1 - Жетысу 1:1

09.02.2020 Динамо - Борац 4:1

09.02.2020 Львов - Мура 2:0

10.02.2020 Заря - Железничар 4:0

10.02.2020 Ворскла - Насаф 2:1

11.02.2020 Динамо - БАТЭ 1:1

12.02.2020 Динамо - Тобол

12.02.2020 Днепр-1 - Александрия

12.02.2020 Днепр-1 - Чанчунь Ятай

13.02.2020 Олимпик - Динамо Батуми

13.02.2020 Ворскла - Термалика

14.02.2020 Заря - Торпедо-БЕЛАЗ

14.02.2020 Олимпик - Кайсар

15.02.2020 Динамо - Динамо Тбилиси

15.02.2020 Днепр-1 - Кайрат

16.02.2020 Ворскла - Ордабасы

16.02.2020 Днепр-1 - Шериф

19.02.2020 Ворскла - Иртыш