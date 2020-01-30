С кем сыграет «Динамо» на втором турецком сборе

Как выяснили журналисты, об этом сообщили в столичном клубе.

Сборы команды пройдут в Белеке. Они продлятся две недели до 16 числа.

Уже известно расписание товарищеских матчей «Динамо».

Так, 5 февраля команда сыграет со словенской «Олимпией», 6 февраля – с норвежским «Стремсгодсетом», 9 февраля – с боснийским «Борацом», 11 февраля – с белорусским БАТЭ, 12 февраля – с казахским «Тоболом», а 15 февраля – с тбилисским «Динамо».





Как сообщалось, ранее Андрей Шахов размышлял о том, нужен ли «Динамо» нападающий.