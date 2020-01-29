Милан вышел в полуфинал Кубка Италии, обыграв Торино

Во вторник, 28 января, Милан обыграл Торино со счетом 4:2 в матче 1/4 финала Кубка Италии.

Команда Стефано Пиоли была на гране поражения, ведь к концу поединка проигрывала "быкам" со счетом 1:2. Однако Чалханоглу в добавленное время сумел сравнять счет, а в экстра таймах "россонери" еще дважды поразили ворота Торино.

Таким образом, Милан вышел в полуфинал, где ему предстоит сыграть против туринского Ювентуса.

Милан - Торино 4:2

Голы: Бонавентура, 12, Чалханоглу, 90+1, 106, Ибрагимович, 108 - Бремер, 34, 71

Милан: Доннарумма - Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес - Кастильехо, Крунич (Чалханоглу, 82), Беннасер, Бонавентура (Леау, 76) - Пьонтек (Ибрагимович, 65), Ребич (Кесси, 106).

Торино: Сиригу - Бремер (Джиджи, 82), Нкулу, Иццо - Аина, Лукич, Ринкон (Лянко, 112), Де Сильвестри (Лаксальт, 112), Верди, Беренгер (Милико, 90) - Белотти.

Предупреждение: Эрнандес, Ребич, Кьяер, Крунич, Конти, Ибрагимович - Ринкон, Иццо.