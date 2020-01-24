"Шахтер" обошел "Динамо" в рейтинге лучших клубов планеты

Донецкий "Шахтер" обошел киевское "Динамо" в рейтинге лучших футбольных клубов мира, который опубликовал официальный сайт Международной федерации футбольной статистики и истории (IFFHS).





"Шахтер" занимает 70-е место и имеет в активе 151 очко. По сравнению с прошлогодним рейтингом донецкий клуб утратил пять позиций.





"Динамо" занимает 75-ю строчку, в активе киевлян 146,5 балла. В прошлом году "Динамо" занимало 37-ю позицию.





В рейтинге присутствуют еще две украинские команды: луганская "Заря" поднялась с 329-го на 137-е место, "Александрия" с 355-й строчки вышла на 315-ю.





Лучшим клубом в 2019 году стал "Ливерпуль" (316 очков), вторая – "Барселона" (293 балла), третье место занял "Манчестер Сити" (284).





Ранее IFFHS опубликовал рейтинг лучших чемпионатов планеты, украинская Премьер-лига заняла 25-ю позицию.



