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Спорт
Футбол
20 января 20, 09:52
Салах впервые забил гол против Манчестер Юнайтед. ВИДЕО
Салах
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Египтянин забивал 23 клубам из 25 в АПЛ.

В 23-м туре АПЛ Ливерпуль дома принимал Манчестер Юнайтед. “Мерсисайдцы“ смогли добить уверенную победу (2:0)

Второй гол Ливерпуля забил Мохамед Салах на 90+3 минуте матча.

Стоит отметить, что этот гол стал первым для нападающего, который он сумел отправить в ворота Манчестер Юнайтед. Египтянину понадобилось пять матчей, чтобы забить в ворота “красных дьяволов“.

Салах забивал 23 из 25 клубов в АПЛ, против которых выходил играть. Лишь Астон Вилла и Суонси не пропускали мячей от него.

В текущем сезоне Салах провел 19 матчей в АПЛ, где ему удалось 11 раз поразить ворота соперника и отдать пять голевых передач.

Отметим, что в матче 23-го тура АПЛ Ливерпуль на своем поле обыграл Манчестер Юнайтед со счетом 2:0. 

Голами отметились Ван Дейк и Салах, а еще два взятия ворот в исполнении Фирмино и Вейналдума были отменены арбитром.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль - МЮ:


Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:0 

Голы: Ван Дейк, 14; Салах, 90+3 

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон, Окслайд-Чемберлен (Лаллана, 66) – Мане (Фабиньо, 83), Фирмино (Ориги, 83), Салах. 

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Линделеф, Магуайр, Шоу (Далот, 87) – Ван-Биссака, Фред, Матич, Уильямс (Гринвуд, 74) – Перейра (Мата, 74) – Джеймс, Марсьяль 

Предупреждения: Салах – Матич, Де Хеа, Шоу
bigmir.net
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