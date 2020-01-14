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Спорт
Футбол
14 января 20, 22:25
Ярмоленко близок к смене клуба: кто главный претендент
Ярмоленко
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Украинский футболист Андрей Ярмоленко может переехать в Турцию.
Украинский полузащитник Вест Хэма Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в Бешикташе, сообщает Fotospor.com. Молотобойцы через агентов предложили вингера сборной Украины турецкому гранду.

Пока Бешикташ не делал никаких предложений по Ярмоленко. Представитель Орлов заявил, что клуб сейчас не планирует этот трансфер.
 
Ранее Sunday Mirror сообщал, что руководство Молотобойцев готово выслушать предложения по аренде Ярмоленко. Новый главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес не видит в украинце игрока основного состава.

В декабре Ярмоленко травмировал приводящую мышцу бедра. Последний раз Андрей выходил на поле 14 декабря в матче 17-го тура АПЛ против Саутгемптона (1:0). Украинец намерен вернуться в общую группу Молотобойцев 1 февраля.

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 поединков за Вест Хэм, забив 3 гола и сделав одну результативную передачу.

Вест Хэм идет на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ с 22 очками в активе. Бешикташ занимает 5-ю позицию в чемпионате Турции.
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