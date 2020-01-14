Самые "богатые" футбольные клубы: кто возглавил рейтинг

Финансовое агентство Deloitte опубликовало рейтинг доходов футбольных клубов за прошлый сезон.

Список возглавила "Барселона", доход которой составил 840,8 миллионов евро.

На втором месте оказался извечный конкурент каталонцев мадридский "Реал", заработавший 757,3 миллиона.

Третью строчку в рейтинге занял "Манчестер Юнайтед" с 711,5 миллионами евро.

Интересно, что впервые за последние 22 сезона самым богатым клубом Лондона стал "Тоттенхэм", занявший восьмое место в рейтинге, в то время, как "Челси" расположился на девятой строчке, а "Арсенал" только на 11-й.

Кроме того, благодаря покупке Криштиану Роналду "Ювентус" смог вернуться в первую десятку рейтинга. В минувшем сезоне доход туринцев составил 459,7 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Месси установил исторический рекорд. А также Ибрагимович стал совладельцем знаменитого европейского клуба.