Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.71
USD
24.02
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
14 января 20, 21:24
Самые "богатые" футбольные клубы: кто возглавил рейтинг
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Финансовое агентство Deloitte опубликовало рейтинг доходов футбольных клубов за прошлый сезон

Финансовое агентство Deloitte опубликовало рейтинг доходов футбольных клубов за прошлый сезон.

Список возглавила "Барселона", доход которой составил 840,8 миллионов евро.

На втором месте оказался извечный конкурент каталонцев мадридский "Реал", заработавший 757,3 миллиона.

Третью строчку в рейтинге занял "Манчестер Юнайтед" с 711,5 миллионами евро.

Интересно, что впервые за последние 22 сезона самым богатым клубом Лондона стал "Тоттенхэм", занявший восьмое место в рейтинге, в то время, как "Челси" расположился на девятой строчке, а "Арсенал" только на 11-й.

Кроме того, благодаря покупке Криштиану Роналду "Ювентус" смог вернуться в первую десятку рейтинга. В минувшем сезоне доход туринцев составил 459,7 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Месси установил исторический рекорд. А также Ибрагимович стал совладельцем знаменитого европейского клуба.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Марин Чилич в трехсетовом матче победил Джона Изнера
Боруссия готова расстаться с Пулишичем
Милан хочет заполучить испанского плеймейкера "Челси"
За Наваса Реалу предлагают 14 миллионов фунтов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Ярмоленко близок к смене клуба: кто главный претендент
Лента новостей