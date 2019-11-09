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Спорт
Футбол
7 ноября 19, 23:08
Динамо в Лиге Европы на выезде сыграло с Копенгагеном вничью
Динамо Киев,дк,
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Киевское "Динамо" сыграло свой выездной матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы с "Копенгагеном". Поединок завершился вничью - 1:1.

Киевское "Динамо" сыграло свой выездной матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы с "Копенгагеном". Поединок завершился вничью - 1:1.

"Копенгаген": Йонссон, Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Стаге, Зека, Фишер (Томсен, 82), Сантос, Сотириу, Фальк (Дарами, 55)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Беседин, Вербич (Де Пена, 88)

Предупреждения: Зека, Нельсон, Сантос - Шабанов На 15-й минуте Цыганков не реализовал пенальти (вратарь)

Гол: Стаге, 4 - Вербич, 70

Киевляне пропустили гол уже на 4-й минуте: Стаге легко переправил мяч в пустые ворота.

Шанс отыграться динамовцы получили уже через 10 минут, однако Цыганков не реализовал пенальти.

Забить "Динамо" удалось во втором тайме. На 70-й минуте с линии штрафной мяч в ворота хозяев забил Вербич.

Теперь у киевлян и датчан по 6 очков в группе. Они лидируют после 4-х туров.

Напомним, в домашнем матче киевляне не смогли победить "Копенгаген". Поединок на НСК "Олимпийский" завершился с таким же счетом - 1:1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лига Европы: "Динамо" в Киеве сыграло вничью с датским "Копенгагеном"

Источник: https://censor.net.ua/n3158462
censor.net.ua
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