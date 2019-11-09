Динамо в Лиге Европы на выезде сыграло с Копенгагеном вничью

Киевское "Динамо" сыграло свой выездной матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы с "Копенгагеном". Поединок завершился вничью - 1:1.
"Копенгаген": Йонссон, Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Бенгтссон (Бартолец, 69), Стаге, Зека, Фишер (Томсен, 82), Сантос, Сотириу, Фальк (Дарами, 55)
"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Беседин, Вербич (Де Пена, 88)
Предупреждения: Зека, Нельсон, Сантос - Шабанов На 15-й минуте Цыганков не реализовал пенальти (вратарь)
Гол: Стаге, 4 - Вербич, 70
Киевляне пропустили гол уже на 4-й минуте: Стаге легко переправил мяч в пустые ворота.
Шанс отыграться динамовцы получили уже через 10 минут, однако Цыганков не реализовал пенальти.
Забить "Динамо" удалось во втором тайме. На 70-й минуте с линии штрафной мяч в ворота хозяев забил Вербич.
Теперь у киевлян и датчан по 6 очков в группе. Они лидируют после 4-х туров.
Напомним, в домашнем матче киевляне не смогли победить "Копенгаген". Поединок на НСК "Олимпийский" завершился с таким же счетом - 1:1.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Лига Европы: "Динамо" в Киеве сыграло вничью с датским "Копенгагеном"Источник: https://censor.net.ua/n3158462