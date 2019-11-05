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Спорт
Футбол
5 ноября 19, 11:14
Сабо - о предстоящем матче Шахтера в ЛЧ
Сабо
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Именитый специалист поделился мыслями о предстоящем ответном поединке донецкого Шахтера с загребским Динамо в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал предстоящий матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между донецким Шахтером и загребским Динамо.

“Меня очень удивило загребское Динамо в первом матче. Я не ожидал, что у них будет такая тактика. Эта тактика отвечает современным тенденциям. Сейчас играют так и в Италии, и в Испании. Тики-така уже ушла в небытие. Сейчас играют один в один, не дают вратарю разыграть мяч, приходится выбивать. Команды играют с двумя форвардами.

Поверьте мне или спросите у Шевченко и Реброва, когда они у меня играли, то действовали точно так же, не давали разыгрывать мяч сопернику на своей половине поля, вынуждали вратаря и защитников быстрее выбивать мяч вперед. Мы возвращаемся сейчас к такому футболу. Так Загреб и играл в Харькове. Тренер Шахтера не ожидал от хорватов такой игры“, - приводит слова Сабо Сегодня.

Специалист заявил, что в Хорватии будет сложный поединок и многое будет зависеть от того, как Луиш Каштру построит игру своей команды.

“В Загребе будет очень тяжелая игра. Хорваты будут действовать так же, как они играли в Харькове. Шахтеру нужно должным образом подготовиться к такой игре и учесть все ошибки. У Динамо Загреб молодые игроки, у Шахтера - опытные, они выше классом. Это должно помочь украинской команде.

Но все-таки преимущество будет на стороне Динамо, потому что Шахтер играет на выезде. В Хорватии всегда сложно противостоять местным командам. Загреб будет фаворитом, но много будет зависеть от того, как сможет Каштру построить игру своей команды. Можно ожидать и ничью, но, думаю, обе команды будут играть только на победу“, - добавил Сабо.

По мнению Йожефа, победитель этого поединка будет бороться за выход в плей-офф еврокубкового турнира.

“Кто выиграет, у того будет преимущество за выход в плей-офф Лиги чемпионов. У Шахтера следующая игра с Манчестер Сити. Там будет возможность взять очки, только если англичане уже обеспечат себе выход из группы с первого места и выпустят не основной состав. Поэтому архиважно победить в Загребе“, - подвел итог Сабо.

Напомним, матч Динамо Загреб - Шахтер состоится в среду, 6 ноября в 22:00 по киевскому времени.
bigmir.net
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