Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.76
USD
25.00
RUB
0.39
EUR
27.73
USD
24.83
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
3 ноября 19, 20:29
Динамо - ФК Львов 4:0 Видео голов и обзор матча
Динамо — Львов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Киевляне не испытали проблем в матче с Львовом.

В матче 13-го тура чемпионата Украины киевское Динамо дома обыграло ПФК Львов - 4:0.

Голами у победителей отличились Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Артем Беседин и Денис Попов.

Смотрите видеообзор этого поединка:


Динамо — Львов 4:0

Голы: Шапаренко, 11, Цыганков, 30 (с пенальти), Беседин, 82, Попов, 90+1

Динамо: Бущан — Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук, Гармаш (Андриевский, 83) — Цыганков, Шапаренко, Де Пена (Беседин, 77) — Соль (Вербич, 46)

Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков (Педро, 46), Татарков - Сабино, Приймак, Мартан - Шина (Филипе, 85), Богунов (Велвес, 71), Пернамбуко

Предупреждения: Сидорчук — Приймак, Мартан, Гончар

Удаление: Сидорчук, 35 (вторая желтая карточка)
bigmir.net
Ещё по теме:
В субботу и воскресенье пройдет Финал четырех Кубка Украины
Англия разгромила Панаму на ЧМ-2018
В Бразилии появится футбольная школа украинского клуба
Динамо - Шахтер: Прогноз Мирона Маркевича
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей