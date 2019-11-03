Карпаты - Шахтер 0:3 видео голов и обзор матча

Карпаты принимали Шахтер в 13-м туре чемпионата Украины, уступив "горнякам" с разгромным счетом.

На поединок во Львов «Шахтер», вылетевший в прошлую среду из Кубка Украины (горняки не вышли в четвертьфинал впервые за 13 лет!), прилетел в значительно ослабленном составе — без не совсем здоровых Исмаили, Кривцова, Коноплянки и Марлоса, а также без основного голкипера Пятова. Более того, португальский специалист Луиш Каштру, памятуя о важнейшем матче в Лиге чемпионов на поле загребского «Динамо» (6 ноября), решил оставить в запасе Болбата, Матвиенко, Тайсона и лучшего бомбардира УПЛ Мораеса.





К чести «резервистов» чемпиона Украины, они повели в счете уже в дебюте. Ошибкой голкипера львовян Пидкивки хладнокровно воспользовался форвард Борячук, забивший свой первый гол в футболке «Шахтера» с 31 мая 2017 года (тогда он поразил ворота «Александрии» — 1:1).





После перерыва «Шахтер» усилиями вышедшего на замену Коваленко и бразильца Тете окончательно «похоронил» надежды команды Романа Санжара на спасение, заодно прервав свою трехматчевую серию без побед во всех турнирах (2:2 — с загребским «Динамо», 0:0 — с «Александрией» и 1:2 — с киевским «Динамо»).





Карпаты — Шахтер 0:3

Голы: Борячук, 10, Коваленко, 58, Тете, 65

Карпаты: Пидкивка — Веремиенко (Деда, 46), Халл, Вакуленко, Дубинчак — Мартинс, Назарина, Ди Франко, Клец (Войкович, 67) — Понде (Бойчук, 67), Дженнингс.



Шахтер: Шевченко — Додо, Бондарь, Хочолава, Сиприано — Маркос Антонио, Степаненко (Коваленко, 55) — Тете, Дентиньо, Соломон (Болбат, 52) — Борячук (Сикан, 67).

Предупреждения: Понде