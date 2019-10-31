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Спорт
Футбол
30 октября 19, 23:52
"Динамо" выбило "Шахтер" из Кубка Украины: видео
Динамо, Шахтер
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Впервые в истории столичные футболисты смогли обыграть в Кубке Украины не в финальном матче своего главного соперника. До этого пять встреч грандов на разных стадия турнира завершались победой "горняков".
Киевское "Динамо" вечером в среду на НСК "Олимпийский" сумело одолеть донецкий "Шахтер" в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

Поединок на поле НСК "Олимпийский" завершился со счетом 2:1.


За игру зрители увидели три забитых мяча и дополнительное время. Счет открыл "динамовец" Сергей Сидорчук на 22-й минуте игры. Под завес матча (92-я минута) его сравнял Тарас Степаненко. Уже в дополнительных экстра-таймах хозяева сумели взять верх: на 112-й минуте игры Денис Попов вывел киевлян в четвертьфинал турнира.


В матче не обошлось без удалений в составах обеих команд. На 89-й минуте поле покинул Владимир Шепелев, а спустя пять минут - автор гола в составе "горняков" Тарас Степаненко.


"Динамо" – "Шахтер" 2:1

Голы: 1:0 – 22 Сидорчук, 1:1 – 90 Степаненко, 2:1 – 112 Попов.

Динамо – Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Вербич, Шепелев, Караваев, Цыганков, Беседин.

Шахтер – Пятов, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Марлос, Тайсон, Болбат, Коваленко, Степаненко, Коноплянка, Мораес.

Предупреждения: Миколенко 71, Кендзера 74, Сидорчук 89, Де Пена 118 - Степаненко 10, Коваленко 31, Степаненко 95

Удаления: Шепелев 89 - Степаненко 95

Матчи четвертьфинала КУ запланированы на 4 марта 2020 года.

Как сообщалось, обе команды потеряли очки в матчах 12-го тура Премьер-лиги в минувшее воскресенье.
liga.net
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