"Динамо" выбило "Шахтер" из Кубка Украины: видео

Киевское "Динамо" вечером в среду на НСК "Олимпийский" сумело одолеть донецкий "Шахтер" в матче 1/8 финала Кубка Украины по футболу.
Поединок на поле НСК "Олимпийский" завершился со счетом 2:1.
За игру зрители увидели три забитых мяча и дополнительное время. Счет открыл "динамовец" Сергей Сидорчук на 22-й минуте игры. Под завес матча (92-я минута) его сравнял Тарас Степаненко. Уже в дополнительных экстра-таймах хозяева сумели взять верх: на 112-й минуте игры Денис Попов вывел киевлян в четвертьфинал турнира.
"Динамо" – "Шахтер" 2:1
Голы: 1:0 – 22 Сидорчук, 1:1 – 90 Степаненко, 2:1 – 112 Попов.
Динамо – Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Вербич, Шепелев, Караваев, Цыганков, Беседин.
Шахтер – Пятов, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Марлос, Тайсон, Болбат, Коваленко, Степаненко, Коноплянка, Мораес.
Предупреждения: Миколенко 71, Кендзера 74, Сидорчук 89, Де Пена 118 - Степаненко 10, Коваленко 31, Степаненко 95
Удаления: Шепелев 89 - Степаненко 95
Матчи четвертьфинала КУ запланированы на 4 марта 2020 года.
Как сообщалось, обе команды потеряли очки в матчах 12-го тура Премьер-лиги в минувшее воскресенье.