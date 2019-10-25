Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.95
USD
25.11
RUB
0.39
EUR
27.92
USD
25.14
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
25 октября 19, 22:45
Шевченко назвал состав сборной Украины в игре против Эстонии
Андрей Шевченко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Ноябрьские поединки пропустит Тарас Степаненко.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал футболистов, которые прибудут в расположение национальной команды на товарищеский матч с Эстонией в Запорожье (14-го ноября) и поединок отбора на Евро-2020 против Сербии (17-го ноября).

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Андрей Лунин (Вальядолид, Испания), Юрий Панькив (Александрия).

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все - Динамо Киев), Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все - Шахтер Донецк), Игорь Пластун (Гент, Бельгия), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все - Шахтер Донецк), Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук (все - Динамо Киев), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Евгений Шахов (Лечче, Италия), Марьян Швед (Селтик, Шотландия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Жуниор Мораес (Шахтер Донецк).

Отметим, что вне заявки оказался полузащитник донецкого Шахтера Тараса Степаненко, который пропустит матч против Сербии из-за дисквалификации.

Также под вопросом участие в поединках Александра Зинченко, который недавно перенес операцию на колене.

Заключительный сбор национальной команды в 2019-м году начнется 11-го ноября в Киеве.
bigmir.net
Ещё по теме:
Челси в тяжелом матче обыграл Норвич. ВИДЕО
Роналду и Неймар подрались на мечах из-за женщины
Ротань: Шапаренко — будущее сборной Украины
Боевая ничья. Украина vs Нигерия: все голы. Видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина сохранила свою позицию
Лента новостей