Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.65
USD
24.84
RUB
0.39
EUR
28.02
USD
25.22
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
25 октября 19, 09:09
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина сохранила свою позицию
УЕФА
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вашему вниманию обновленный рейтинг ассоциаций УЕФА.

Состоялись матчи третьего раунда группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы, в которых приняли участие три украинских команды.

Все три украинские команды, которые принимают участие в еврокубковых турнирах, на этой неделе сыграли свои матчи вничью, что позволило Украине заработать три балла для таблицы коэффициентов УЕФА (за победу начисляется два очка, за ничью - 1).

Таким образом, украинские клубы внесли свой вклад следующим образом:
Шахтер - 7 очков
Динамо - 4,5 очков
Заря - 4 очка
Александрия - 2 очка
Мариуполь - 0,5 очка

Таким образом, в активе Украины 18 очков или 3,6 балла, что позволяет занимать 10-е место. Отставание от Бельгии уменьшилось с 3,4 до 3 пунктов, Нидерландам мы также проигрываем 0,800 пункта, а вот отрыв от Турции увеличился с 0,9 до 1,1 пункта.

Подчеркнем, что после реформы еврокубков и внедрения третьего турнира в 2021 году восьмая и девятая строчки в таблице коэффициентов УЕФА имеют абсолютно одинаковые квоты в обоих еврокубках. А именно - участие пяти клубов: два - в Лиге чемпионов (один - в групповом раунде, один - в третьем квалификационном), одного - в Лиге Европы (плей-офф раунде) и двух - в Лиге Европы-2 (один - в третьем квалификационном и один - во втором квалификационном).

А вот десятая позиция теряет определенные привилегии (второй призер стартует в Лиге чемпионов на этап раньше). Не говоря уже об одиннадцатом месте, которое не позволяет ассоциации автоматически делегировать свой клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

Напомним, представленная выше таблица формирует представительство на еврокубковый сезон-2021/22.
Кликните по изображению для просмотра
bigmir.net
Ещё по теме:
УЕФА подтвердил правомерность выступлений Мораеса за Украину
Сборной РФ запретили участие в ЧМ по легкой атлетике
Лига чемпионов: «Шахтер» увозит волевую победу из Италии
Рейтинг WTA: Свитолина вновь покинула тройку лидеров
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей