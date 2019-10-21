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Спорт
Футбол
21 октября 19, 20:42
Роналду: Мне больно, когда СМИ врут
Роналду
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Португалец хорошо относится к критике в футболе.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о своем отношения к СМИ. 

“Мне больно, когда люди врут. Что касается футбола, то есть не так много написанных в прессе вещей, которые меня злят. 

Это футбольная индустрия, и все это - лишь часть игры. 

Я стал частью этого мира в 17 лет и знаю, как это работает. 

Каждый может критиковать и выражать свое мнение. У меня нет проблем до тех пор, пока мы говорим о футболе. 

Я счастлив, когда побеждаю, прихожу домой и вижу своих детей счастливыми. Это та мотивация, которая заставляет меня выходить на поле и отдавать всего себя“, - приводит слова португальца Juve News. 

Криштиану Роналду также прокомментировал, когда закончит карьеру. 

“Для меня возраст - это всего лишь цифра. Она не означает, что я близок к завершению карьеры. Думаю, что я могу доказать это своей игрой“, - сказал Роналду. 

Напомним, что португалец забил 700 голов в карьере. Ювентус вручил ему памятный приз.
bigmir.net
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