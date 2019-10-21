Динамо - Александрия 1:0 видео гола и обзор матча ЧУ

В матче 11-го тура УПЛ киевское Динамо на своем поле минимально переиграло Александрию.
Дебютным голом за "бело-синих" отметился защитник Виталий Миколенко, поразив ворота соперника на 32-й минуте встречи.
Смотрите видео гола и обзор матча Динамо - Александрия:
Динамо - Александрия 1:0
Голы: Миколенко, 33
Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Гармаш (Вербич, 68), Сидорчук, Буяльский - Цыганков, Соль (Родригес, 81), Де Пена (Караваев, 90+3).
Александрия: Панькив - Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко - Лучкевич (Ситало, 66), Ковалец, Банада - Лучкевич, Безбородько (Шастал, 61), Третьяков (Задерака, 80).
Предупреждения: Цыганков, Де Пена, Попов - Безбородько, Задерака, Бухал.