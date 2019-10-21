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Спорт
Футбол
21 октября 19, 09:07
Динамо - Александрия 1:0 видео гола и обзор матча ЧУ
Динамо - Александрия
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Виталий Миколенко отметился дебютным голом за Динамо в УПЛ.

В матче 11-го тура УПЛ киевское Динамо на своем поле минимально переиграло Александрию. 

Дебютным голом за "бело-синих" отметился защитник Виталий Миколенко, поразив ворота соперника на 32-й минуте встречи. 

Смотрите видео гола и обзор матча Динамо - Александрия: 

Динамо - Александрия 1:0 

Голы: Миколенко, 33 

Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Гармаш (Вербич, 68), Сидорчук, Буяльский - Цыганков, Соль (Родригес, 81), Де Пена (Караваев, 90+3).

Александрия: Панькив - Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко - Лучкевич (Ситало, 66), Ковалец, Банада - Лучкевич, Безбородько (Шастал, 61), Третьяков (Задерака, 80).

Предупреждения: Цыганков, Де Пена, Попов - Безбородько, Задерака, Бухал.
bigmir.net
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