Вратарь киевского "Динамо" не сможет играть

Известный украинский спортсмен, игрок киевского "Динамо" Денис Бойко перенес операцию. Об этом сообщил главврач футбольного клуба Леонид Миронов.

Теперь Бойко не сможет выходить на поле полтора месяца.

"Операция прошла очень успешно. Немецкие специалисты сообщили нам, что оперативное вмешательство прошло очень профессионально и вовремя. На следующий день Денис уже совершал прогулки в Германии, а через несколько дней вернулся в Киев. Вратарь чувствует себя хорошо, жалобы после операции исчезли. Сейчас он будет проходить специальную реабилитацию, которая займет от четырех до шести недель", - сказал Миронов.

Раньше сообщалось о том, что известный футболист выпал из окна и умер. А также легендарный футболист объявил о завершении карьеры.