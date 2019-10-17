Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.06
USD
24.53
RUB
0.38
EUR
27.50
USD
24.75
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
17 октября 19, 09:11
Пятов и Зинченко раскрыли, в чем секрет успеха сборной
Шевченко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
"Мы так радовались после матча, что у меня пропал голос.
"Мы так радовались после матча, что у меня пропал голос. Всем низкий поклон, кто нас поддерживал", - сказал полузащитник Александр Зинченко

Залог успеха нынешней футбольной сборной Украины - в единстве, получении удовольствия от игры и тренерском таланте Андрея Шевченко. 

Об этом после триумфального прохождения украинцев на Евро-2020 заявили сами игроки, пишет пресс-служба Федерации футбола Украины

Капитан сборной Андрей Пятов рассказал, что у сборной в матче с Португалией "порой даже в меньшинстве удавалось контролировать мяч". "Могли даже и третий гол забить", - сказал голкипер.

По словам полузащитника Александра Зинченко, тренерский штаб во главе с Шевченко "создал классный коллектив": "Все это видят на поле, а в быту он еще лучше. Мы работаем как единое целое".

Читайте также: Украина – 2:1 – Португалия: видео лучших моментов и голов

Пятов и Зинченко солидарны: самым важным был первый быстрый гол португальцам: он больше других повлиял на ход игры, добавил сборной уверенности, а также заставил соперника больше открываться - и у него в обороне появились "дыры".

Справка. 14 октября 2019 года сборная Украины в решающем матче группового этапа квалификации Евро-2020 обыграла сборную Португалии. Один из героев встречи и автор первого мяча Роман Яремчук заявил, что "Украина - это не Россия", а Шевченко назвал своих футболистов "настоящими львами".

Читайте также: ГОЛ РОНАЛДУ В ВОРОТА УКРАИНЫ СТАЛ 700-М В ЕГО КАРЬЕРЕ

liga.net
Ещё по теме:
Шевченко назвал состав сборной Украины на игры в Лиге Европы
Минус пять футболистов: Шевченко оптимизировал сборную
Сборная Украины забила самый быстрый гол при Шевченко. ВИДЕО
Матч с Брюгге отличается от проводимых в УПЛ, - Сидорчук
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей