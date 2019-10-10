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Спорт
Футбол
10 октября 19, 11:14
Зинченко досталось во время тренировки сборной Украины.ВИДЕО
Александр Зинченко
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Полузащитник "Манчестер Сити" получил болезненный удар мячом по лицу
Курьезный эпизод произошел во время тренировки сборной Украины, которая готовится к матчам отбора на Евро-2020 против Литвы и Португалии. 

Во время игры в квадрат Руслан Малиновский слишком высоко поднял мяч и попал по лицу Александру Зинченко.  

Удар получился довольно болезненным, и Зинченко понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. При этом полузащитник напомнил Малиновскому, что мяч надо держать внизу.

Видео было опубликовано на канале FOOTBOOM в YouTube. 


Напомним, сборная Украины сыграет против Литвы 11 октября, а против Португалии - 14 октября.

Источник: unian.net
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