Зинченко досталось во время тренировки сборной Украины.ВИДЕО
Курьезный эпизод произошел во время тренировки сборной Украины, которая готовится к матчам отбора на Евро-2020 против Литвы и Португалии.
Во время игры в квадрат Руслан Малиновский слишком высоко поднял мяч и попал по лицу Александру Зинченко.
Удар получился довольно болезненным, и Зинченко понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. При этом полузащитник напомнил Малиновскому, что мяч надо держать внизу.
Видео было опубликовано на канале FOOTBOOM в YouTube.
Напомним, сборная Украины сыграет против Литвы 11 октября, а против Португалии - 14 октября.
Источник: unian.net