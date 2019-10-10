Зинченко досталось во время тренировки сборной Украины.ВИДЕО

Курьезный эпизод произошел во время тренировки сборной Украины, которая готовится к матчам отбора на Евро-2020 против Литвы и Португалии.





Во время игры в квадрат Руслан Малиновский слишком высоко поднял мяч и попал по лицу Александру Зинченко.





Удар получился довольно болезненным, и Зинченко понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя. При этом полузащитник напомнил Малиновскому, что мяч надо держать внизу.





Видео было опубликовано на канале FOOTBOOM в YouTube.







