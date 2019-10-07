Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.24
USD
24.88
RUB
0.38
EUR
27.18
USD
24.78
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Спорт
Футбол
6 октября 19, 23:32
Динамо не оставило шансов Колосу, забив два пенальти
Динамо-Колос
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Подопечные Михайличенко добыли очередные три очка в УПЛ.

В матче 10-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо приехало в гости к ковалевскому Колосу.

“Бело-синие“ без особых проблем смогли добыть победу в этой встрече. Примечательно, что в этой матче было назначено три пенальти в ворота Колоса, однако реализовать подопечным Михаличенко удалось лишь два одиннадцатиметровых.

Колос — Динамо 0:4


Голы: Цыганков, 56 (пен.), Беседин, 66, 81, Вербич, 90+5 (пен.)

Колос: Волынец — Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец — Ориховский (Кызылатеш, 70), Милько — Ильин, Волков, Костышин (Рябов, 61) — Нехтий (Кожушко, 73).

Динамо: Бущан — Караваев, Шабанов, Кадар, Миколенко (Кендзера, 75) — Гармаш, Сидорчук, Шепелев — Цыганков (Цитаишвили, 83), Беседин, Де Пена (Вербич, 57).

Предупреждения: Ильин, Ориховский, Милько, Парамонов — Сидорчук, Шепелев, Вербич, Беседин

На 75-й минуте Виктор Цыганков не забил пенальти (вратарь).

На 49-й минуте был удален Владимир Шепелев (Динамо) (повторное предупреждение).

На 54-й минуте был удален Максим Максименко (Колос) (грубое нарушение правил).
bigmir.net
Ещё по теме:
Украинское дерби: "Динамо" - "Шахтер" сыграли вничью в Киеве
Шахтер - Динамо 1:1 видео голов и обзор матча
Футбол. В "Динамо" решили вопрос с назначением тренера
Динамо не сумело выиграть свой первый матч на сборах
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Лента новостей