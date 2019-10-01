Аталанта - Шахтер: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов

На этой неделе состоятся матчи второго тура группового этапа самого престижного еврокубкового турнира - Лиги чемпионов. В рамках этого этапа донецкому Шахтеру, единственному представителю Украины в турнире, предстоит сыграть с итальянской Аталантой.

Аталанта - Шахтер

Лига чемпионов, 2-й тур, Группа С

Милан, стадион Джузеппе Меацца

1-е октября 2019 года

Стартовый свисток - 19:55

Арбитр - Тобиас Штилер (Германия)

Прямая трансляция: телеканал Футбол 1

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов обе команды не самым удачным образом проявили себя. Дебютант еврокубкового турнира на выезде крупно уступил загребскому Динамо, пропустив четыре безответных гола.

А вот украинский клуб на своем поле проиграл клубу, с которым встречается уже третий сезон подряд - Манчестер Сити, пропустив три безответных гола.

Несмотря на неудачи в стартовом раунде ЛЧ, команды подходят к поединку в хорошем настроении.

Так, Аталанта на выезде разгромила Сассуоло со счетом 4:1 в рамках чемпионата Италии, а Шахтер без проблем разобрался с Ворсклой (4:0) в матче УПЛ.

В прошлом команды ни разу не играли между собой, а клуб из Бергамо никогда прежде не встречался с украинскими командами. А вот у “горняков“ весьма богатый опыт игры с итальянскими клубами - дончане играли с Ювентусом, Виченцой, Лацио, Миланом, Интером, Ромой и Наполи.

Всего Шахтер сыграл 22 матча против итальянских команд, в 6-ти из которых одержал победу, в 14-ти потерпел поражение, а еще 2 поединка завершились вничью. Разница голов - 18-45.

Аталанта





Игроки Аталанты на тренировке atalanta.it

Клуб из Бергамо в последнее время стал популярным среди украинских любителей футбола благодаря переходу полузащитника национальной сборной Руслана Малиновского. Примечательно и то, что хавбек начинал свою карьеру именно в стане Шахтера - пройдя академию клуба Руслан дебютировал за “горняков“ в 2011-м году.

Правда, в донецком клубе особо не нуждались в футболисте - он постоянно отправлялся в аренды, до тех пор, пока в 2017-м году не подписал полноценный контракт с бельгийским Генком, откуда уже летом 2019-го перебрался в Аталанту.

Летом Аталанта также приобрела талантливого форварда Луиса Муриэля, однако его участие в матче против Шахтера под вопросом - у футболиста тонзиллит, который помешал ему сыграть в первом туре ЛЧ, а также в поединках чемпионата Италии.

В целом подопечные Джана Пьеро Гасперини подходят в оптимальном составе, травмированных игроков нет и наставник смело может рассчитывать на своих лучших исполнителей.

Таким образом, дончан ожидает серьезное противостояние с клубом, который после шесть туров Серии А находится на 3-м месте в турнирной таблице.

Шахтер





Игроки Шахтера на тренировке ФК Шахтер

У наставника Шахтера Луиша Каштру есть небольшие проблемы с кадровым составом - из-за травм в матче против Аталанты не смогут принять два опытных защитника - Богдан Бутко и Давид Хочолава.

Однако поединок с Ворсклой в УПЛ позволил главному тренеру посмотреть на Валерия Бондаря - капитана сборной Украины, выигравшей молодежный чемпионат мира в Польше.

Бондарь впервые в карьере вышел в стартовом составе “горняков“ и отметился голом. Естественно, что после такого отличного выступления, Каштру взял Бондаря в Милан на поединок против Аталанты.

Пропустит матч против Аталанты и Тотовицкий, который получил повреждения и не попал в заявку команды на предстоящий поединок.





Заявка Шахтера на матч против Аталанты ФК Шахтер

Примечательно, что португалец в заявку из 20-ти футболистов включил лишь одного форварда - Жуниора Мораеса. Основная группа игроков “горняков“ - полузащитники, так что ожидаем фланговые атаки Шахтера и активный прессинг.

Ориентировочные составы





Руслан Малиновский atalanta.it

Аталанта: Голлини - Толои, Джимсити, Мазьелло - Хатебур, Пашалич, Де Роон, Фройлер - Иличич, Гомес - Сапата.

Шахтер: Пятов - Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили - Степаненко, Алан Патрик - Соломон, Марлос, Тайсон - Мораес

Не сыграют: ... - Хочолава, Бутко, Тотовицкий

Под вопросом: Муриэль.

Арбитр Матч между украинским и итальянским клубами чемпионами обслужит 38-летний рефери из Германии Тобиас Штилер. В его активе 5 матчей Лиги чемпионов и 33 матча УЕФА. Помощниками Штилера выступят его соотечественники Майк Пикель и Кристиан Гиттельманн, а четвертым рефери назначен Марко Фритц.

Прогноз

Атака Шахтера сейчас выглядит достаточно убедительно, однако Аталанта неплохо проявляет себя в защите. Несмотря на поражение от загребского Динамо, списывать клуб из Бергамо со счетов не приходится, поэтому ожидается, что поединок будет весьма тяжелым для обеих команд.

Многое могут решить быстрые контратаки, а также итальянцы легко могут воспользоваться ошибками в обороне “горняков“, которые случаются довольно часто.

В целом, от этого матча стоит ждать голов, нас ждет результативная встреча, итогом которой, скорее всего, будет победа Шахтера со счетом 2:1.

Отметим, что трансляция матча Аталанта - Шахтер начнется 1-го октября в 19:55 по киевскому времени.

