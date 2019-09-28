"Шахтер" в Харькове разгромил "Ворсклу": видео голов

Донецкий "Шахтер" в Харькове разгромно обыграл полтавскую "Ворсклу" в рамках матча очередного тура Чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги.





Горняки четыре раза отметились в воротах полтавской команды, одержав в итоге "сухую" победу со счетом 4:0.









Голы в составе "Шахтера" сегодня забивали Валерий Бондарь (32-я минута), Евгений Коноплянка (50-я минута, с пенальти), Алан Патрик (70-я минута) и Жуниор Мораес (77-я минута).



