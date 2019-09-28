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Спорт
Футбол
27 сентября 19, 23:14
"Шахтер" в Харькове разгромил "Ворсклу": видео голов
Шахтер
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Горняки забили четыре гола в ворота полтавской команды, одержав уверенную победу
Донецкий "Шахтер" в Харькове разгромно обыграл полтавскую "Ворсклу" в рамках матча очередного тура Чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги. 

Горняки четыре раза отметились в воротах полтавской команды, одержав в итоге "сухую" победу со счетом 4:0. 


Голы в составе "Шахтера" сегодня забивали Валерий Бондарь (32-я минута), Евгений Коноплянка (50-я минута, с пенальти), Алан Патрик (70-я минута) и Жуниор Мораес (77-я минута). 


Таким образом, "Шахтер" продолжил идти без потерь в нынешнем чемпионате - все девять игр "горняки" очки не теряли и занимают соответственно первую позицию в турнирной таблице, имея 27 пунктов. Далее идут черниговская "Десна" и столичное "Динамо" - у них по 14 очков и на одну игру меньше, чем у донецкой команды.

Ранее "горняки" разгромно проиграли английскому "Манчестер Сити" в первом матче группового турнира Лиги Чемпионов.
liga.net
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