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Спорт
Футбол
27 сентября 19, 10:35
Торино одержал волевую победу над Миланом. Видеообзор
Торино
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"Быки" проявили характер.

Торино сумело одержать победу в заключительном матче 5-тура Сериа А.

Милан открыл счет в первом тайме. 

На 18-й минуте Пьонтек сумел реализовать пенальти. Второй тайм перешел под владения хозяев поля.

На 72-й минуте Беллоти поразил ближний угол Доннаруммы. Спустя четыре минуты Белотти уже первым оказался на добивание и ударом через себя сумел поразить ворота Милана. 

Торино занимает 6 строчку после 5 туров, а Милан с двумя победами на 13 позиции. 

Торино - Милан 2:1 

Голы: Белотти, 72, 76 - Пьонтек, 19 (с пенальти) 

Торино: Сиригу - Иццо, Льянко (Ансальди, 57), Бремер - Де Сильвестри, Базелли, Ринкон, Айна (Джиджи, 83) - Верди (Беренгер, 66) - Белотти, Дзадза

Милан: Дж. Доннарумма - Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес - Кессье, Беннасер (Ребич, 78), Чалханоглу - Сусо - Пьонтек, Леау (Бонавентура, 65)

Предупреждения: Льянко, Дзадза, Белотти, Айна - Беннасер, Эрнандес, Дж. Доннарумма, Романьоли, Мусаккьо 

Удаление: Рейна, 72 (неспортивное поведение на скамейке запасных)  
bigmir.net
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