Торино одержал волевую победу над Миланом. Видеообзор

Торино сумело одержать победу в заключительном матче 5-тура Сериа А.
Милан открыл счет в первом тайме.
На 18-й минуте Пьонтек сумел реализовать пенальти. Второй тайм перешел под владения хозяев поля.
На 72-й минуте Беллоти поразил ближний угол Доннаруммы. Спустя четыре минуты Белотти уже первым оказался на добивание и ударом через себя сумел поразить ворота Милана.
Торино занимает 6 строчку после 5 туров, а Милан с двумя победами на 13 позиции.
Торино - Милан 2:1
Голы: Белотти, 72, 76 - Пьонтек, 19 (с пенальти)
Торино: Сиригу - Иццо, Льянко (Ансальди, 57), Бремер - Де Сильвестри, Базелли, Ринкон, Айна (Джиджи, 83) - Верди (Беренгер, 66) - Белотти, Дзадза
Милан: Дж. Доннарумма - Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Эрнандес - Кессье, Беннасер (Ребич, 78), Чалханоглу - Сусо - Пьонтек, Леау (Бонавентура, 65)
Предупреждения: Льянко, Дзадза, Белотти, Айна - Беннасер, Эрнандес, Дж. Доннарумма, Романьоли, Мусаккьо
Удаление: Рейна, 72 (неспортивное поведение на скамейке запасных)