Лига Европы: расписание и результаты матчей

27 июня 2019 года с предварительного раунда отборочного цикла стартует очередной розыгрыш второго по значимости клубного турнира Европы - Лиги Европы.
29 августа завершится квалификация турнира, после чего стартует основной этап еврокубковых соревнований.
Финальный поединок запланирован на 27 мая 2020 года в городе Гданьск на стадионе PGE Arena.
Что касается наших представителей, то Александрия сыграет в групповом этапе турнира, луганская Заря начнет свой путь со второго квалификационного раунда, а Мариуполь - с третьего.
Вашему вниманию календарь и результаты Лиги Европы сезона-2019/20:
27 июня и 4 июля: Предварительный раунд квалификации
11 и 18 июля: Первый раунд квалификации
22 июля: жеребьевка третьего раунда квалификации
25 июля и 1 августа: Второй раунд квалификации
5 августа: жеребьевка раунда плей-офф квалификации
8 августа: третий отборочный раунд, первые матчи
15 августа: третий отборочный раунд, ответные матчи
22 августа: раунд плей-офф, первые матчи
29 августа: Раунд плей-офф, ответные матчи
Групповой этап
30 августа: Жеребьевка группового этапа
19 сентября: Групповой этап, первый тур
3 октября: Групповой этап, второй тур
24 октября: Групповой этап, третий тур
7 ноября: Групповой этап, четвертый тур
28 ноября: Групповой этап, пятый тур
12 декабря: Групповой этап, шестой тур
Плей-офф
16 декабря: Жеребьевка 1/16 финала
20 февраля: 1/16 финала, первые матчи
27 февраля: 1/16 финала, ответные матчи
28 февраля: Жеребьевка 1/8 финала
12 марта: 1/8 финала, первые матчи
19 марта: 1/8 финала, ответные матчи
20 марта: Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала
9 апреля: 1/4 финала, первые матчи
16 апреля: 1/4 финала, ответные матчи
30 апреля: 1/2 финала, первые матч
7 мая: 1/2 финала, ответные матчи
27 мая: Финал
2 тур
3 октября
17:50 Астана - Партизан
19:55 Янг Бойз - Рейнджерс
19:55 ЦСКА Москва - Эспаньол
19:55 Александрия - Гент
19:55 Бешикташ - Вулверхэмптон
19:55 АЗ - Манчестер Юнайтед
19:55 Брага - Слован
19:55 Ференцварош - Лудогорец
19:55 Фейеноорд - Порту
19:55 Сент-Этьен - Вольфсбург
19:55 Вольфсберг - Рома
19:55 Истанбул Башакшехир - Боруссия М
22:00 Гимарайнш - Айнтрахт Ф
22:00 Севилья - АПОЭЛ
22:00 Спортинг - ЛАСК
22:00 Лацио - Ренн
22:00 Мальме - Копенгаген
22:00 Краснодар - Хетафе
22:00 Русенборг - ПСВ
22:00 Лугано - Динамо Киев
22:00 Трабзонспор - Базель
22:00 Селтик - ЧФР Клуж
22:00 Арсенал - Стандард
22:00 Дюделанж - Карабах
1 тур
19 сентября
АПОЭЛ - Дюделанж 3:4
Карабах - Севилья 0:3
Копенгаген - Лугано 1:0
Динамо Киев - Мальме 1:0
Базель - Краснодар 5:0
Хетафе - Трабзонспор 1:0
ЛАСК - Русенборг 1:0
ПСВ - Спортинг 3:2
ЧФР - Лацио 2:1
Ренн - Селтик 1:1
Стандарт - Гимарайнш 2:0
Айнтрахт - Арсенал 0:3
Рейнджерс - Фейеноорд 1:0
Порту - Янг Бойз 2:1
Эспаньол - Ференцварош 1:1
Лудогорец - ЦСКА 5:1
Вольфсбург - Александрия 3:1
Гент - Сент-Этьен 3:2
Боруссия М - Вольфсберг 0:4
Рома - Истанбул ББ 4:0
Вулверхэмптон - Брага 0:1
Слован Братислава - Бешикташ 4:2
Манчестер Юнайтед - Астана 1:0
Партизан АЗ Алкмар 2:2
Первые матчи
Четверг, 22 августа
Астана (Казахстан) — БАТЭ (Беларусь) 3:0
Арарат-Армения (Армения) — Ф91 Дюделанж (Люксембург) 2:1
Мальме (Швеция) — Бней-Йегуда (Израиль)3:0
Судува (Литва) — Ференцварош (Венгрия) 0:0
Лудогорец (Болгария) — Марибор (Словения) 0:0
Фейеноорд (Нидерланды) — Хапоэль Бэер-Шева (Израиль) 3:0
Копенгаген (Дания) — ФК Рига (Латвия) 3:1
Легия (Польша) — Рейнджерс (Шотландия) 0:0
АЕК Афины (Греция) — Трабзонспор (Турция) 1:3
Гент (Бельгия) — Риека (Хорватия) 2:1
Страсбур (Франция) — Айнтрахт Франкфурт (Германия) 1:0
Стяуа (Румыния) — Витория Гимараэш (Португалия) 0:0
ПСВ Эйндховен (Нидерланды) — Аполлон Лимассол (Кипр) 3:0
АЗ Алкмаар (Нидерланды) — Антверпен (Бельгия) 1:1
Брага (Португалия) — Спартак Москва (Россия) 1:0
Линфилд (Северная Ирландия) — Карабах (Азербайджан) 3:2
Селтик (Шотландия) — АИК (Швеция) 2:0
Партизан (Сербия) — Мольде (Норвегия) 2:1
Эспаньол (Испания) — Заря (Украина) 3:1
Слован Братислава (Словакия) — ПАОК (Греция) 1:0
Торино (Италия) — Вулверхэмптон (Англия) 2:3
Четверг, 29 августа
Карабах — Линфилд 2:1 (первый матч — 2:3)
Рига — Копенгаген 1:0 (первый матч — 0:3)
АИК — Селтик 1:4 ( первый матч — 0:2)
Аполлон - ПСВ 0:4 (первый матч — 0:3)
БАТЭ — Астана 2:0 (первый матч — 0:3)
Бней Иегуда — Мальме 0:1 (первый матч — 0:3)
Мольде — Партизан 1:1 (первый матч — 1:2)
Антверпен — АЗ 1:4 (первый матч — 1:1)
ПАОК — Слован 3:2 (первый матч — 0:1)
Спартак — Брага 1:2 (первый матч — 0:1)
Трабзонспор - АЕК 0:2 (первый матч — 3:1)
Хапоэль Бэер-Шева — Фейеноорд 0:3 (первый матч — 0:3)
Риека — Гент 1:1 (первый матч — 1:2)
Дюделанж — Арарат-Армения 2:1 (5:4 по серии пенальти)
Марибор — Лудогорец 2:2 (первый матч — 0:0)
Айнтрахт — Страсбур 3:0 (первый матч — 0:1)
Вулверхэмптон - Торино 2:1 (первый матч — 3:2)
Рейнджерс - Легия 1:0 (первый матч — 0:0)
Витория Гимарайнш — Стяуа 1:0 (первый матч — 0:0)
Путь представителей лиг
Первые матчи
Четверг, 8 августа
АЕК (Ларнака, Кипр) – Гент (Бельгия) 1:1
Пюник (Армения) – Вулверхэмптон (Англия) 0:4
Спарта (Чехия) – Трабзонспор (Турция) 2:2
Университатя Крайова (Румыния) – АЕК (Греция) 0:2
Брондбю (Дания) – Брага (Португалия) 2:4
Вентспилс (Латвия) – Гимарайнш (Португалия) 0:3
Хеугесунн (Норвегия) – ПСВ (Нидерланды) 0:1
Мальме (Швеция) – Зриньски (Босния и Герцеговина) 3:0
Мариуполь (Украина) – АЗ Алкмар (Нидерланды) 0:0
Мольде (Норвегия) – Арис (Греция) 3:0
Нефтчи (Азербайджан) – Бней Иегуда (Израиль) 2:2
Тун (Швейцария) – Спартак (Москва, Россия) 2:3
Антверпен (Бельгия) – Виктория (Чехия) 1:0
ЦСКА (София, Болгария) – Заря (Украина) 1:1
Фейеноорд (Нидерланды) – Динамо (Тбилиси, Грузия) 4:0
Локомотив (Пловдив, Болгария) – Страсбург (Франция) 0:1
Митьюлланд (Дания) – Рейнджерс (Шотландия) 2:4
Норчепинг (Швеция) – Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль) 1:1
Риека (Хорватия) – Абердин (Шотландия) 2:0
Аустрия (Австрия) – Аполлон (Кипр) 1:2
Стяуа (Румыния) – Млада-Болеслав (Чехия) 0:0
Вадуц (Лихтенштейн) – Айнтрахт (Германия) 0:5
Легия (Польша) – Атромитос (Греция) 0:0
Люцерн (Швейцария) – Эспаньол (Испания) 0:3
Партизан (Сербия) – Малатьяспор (Турция) 3:1
Торино (Италия) – Шахтер (Солигорск, Беларусь) 5:0
Ответные матчи
Среда, 14 августа
Витория Гимарайнш (Португалия) - Вентспилс (Латвия) 6:0
Атромитос (Греция) - Легия (Польша) 0:2
Четверг, 15 августа
Динамо (Тбилиси, Грузия) - Фейеноорд (Нидерланды) 1:1
Спартак (Москва, Россия) - Тун (Швейцария) 2:1
Зриньски (Босния и Герцеговина) - Мальме (Швеция) 1:0
Заря (Украина) - ЦСКА (София, Болгария) 1:0
Аполлон (Кипр) - Аустрия (Австрия) 3:1
Млада-Болеслав (Чехия) - Стяуа (Румыния) 0:1
Малатьяспор (Турция) - Партизан (Сербия) 1:0
Шахтер (Солигорск, Беларусь) - Торино (Италия) 1:1
Бней Иегуда (Израиль) - Нефтчи (Азербайджан) 2:1
Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль) - Норчепинг (Швеция) 3:1
Трабзонспор (Турция) - Спарта (Чехия) 2:1
АЕК (Греция) - Университатя Крайова (Румыния) 1:1
Виктория (Чехия) - Антверпен (Бельгия) 2:1
ПСВ (Нидерланды) -Хеугесунн (Норвегия) 0:0
АЗ Алкмар (Нидерланды) - Мариуполь (Украина) 4:0
Арис (Греция) - Мольде (Норвегия) 3:1
Гент (Бельгия) - АЕК (Ларнака, Кипр) 3:0
Страсбург (Франция) - Локомотив (Пловдив, Болгария) 1:0
Айнтрахт (Германия) - Вадуц (Лихтенштейн) 1:0
Брага (Португалия) - Брондбю (Дания) 3:1
Рейнджерс (Шотландия) - Митьюлланд (Дания) 3:1
Вулверхэмптон (Англия) - Пюник (Армения) 4:0
Абердин (Шотландия) - Риека (Хорватия) 0:2
Эспаньол (Испания) - Люцерн (Швейцария) 3:0
Путь чемпионов
Первые матчи
Вторник, 6 августа
Арарат-Армения (Армения) – Сабуртало (Грузия) 1:2
Рига (Латвия) – ХИК (Финляндия) 1:1
Сутьеска (Черногория) – Линфилд (Северная Ирландия) 1:2
Среда, 7 августа
Слован (Словакия) – Дандолк (Ирландия) 1:0
Четверг, 8 августа
Астана (Казахстан) – Валлетта (Мальта) 5:1
Шериф (Молдова) – АИК (Швеция) 1:2
Маккаби (Тель-Авив, Израиль) – Судува (Литва) 1:2
Лудогорец (Болгария) - Нью-Сейнтс (Уэльс) 5:0
Сараево (Босния и Герцеговина) – БАТЭ (Беларусь) 1:2
Дюделанж (Люксембург) – Нымме Калью (Эстония) 3:1
Ответные матчи
Вторник, 13 августа
Нымме Калью (Эстония) - Дюделанж (Люксембург) 0:1
Линфилд (Северная Ирландия) - Сутьеска (Черногория) 3:2
Дандолк (Ирландия) - Слован (Словакия) 1:3
Среда, 14 августа
Сабуртало (Грузия) - Арарат-Армения (Армения) 0:2
Четверг, 15 августа
ХИК (Финляндия) - Рига (Латвия) 2:2
АИК (Швеция) - Шериф (Молдова) 1:1
Судува (Литва) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 2:1
БАТЭ (Беларусь) - Сараево (Босния и Герцеговина) 0:0
Нью-Сейнтс (Уэльс) - Лудогорец (Болгария) 0:4
Валлетта (Мальта) - Астана (Казахстан) 0:4
Путь представителей лиг
Первые матчи
Норчепинг (Швеция) — Лиепая (Латвия) 2:0
Хапоэль Б-Ш (Израиль) — Кайрат (Казахстан) 2:0
Арсенал Тула (Россия) — Нефтчи (Азербайджан) 0:1
Эспаньол (Испания) — Стьярнан (Исландия) 4:0
ДАК 1904 (Словакия) — Атромитос (Греция) 1:2
Хеугесунн (Норвегия) — Штурм (Австрия) 2:0
АЕК Ларнака (Кипр) — Левски (Болгария) 3:0
Легия (Польша) — КуПС (Финляндия) 1:0
Утрехт (Нидерланды) — Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) 1:1
Пюник (Армения) — Яблонец (Чехия) 2:1
Лехия Гданьск (Польша) — Брондбю (Дания) 2:1
МОЛ Фэхервар (Венгрия) — Вадуц (Лихтенштейн) 1:0
Габала (Азербайджан) — Динамо Тбилиси (Грузия) 0:2
Ени Малатьяспор (Турция) — Олимпия (Словения) 2:2
Флора (Эстония) — Айнтрахт Франкфурт (Германия) 2:4
Домжале (Словения) — Мальме (Швеция) 4:5
Мольде (Норвегия) — Чукарички (Сербия) 0:0
Абердин (Шотландия) — Чихура (Грузия) 1:1
Гент (Бельгия) — Вииторул (Румыния) 6:3
Будучность (Черногория) — Заря (Украина) 1:3
ЦСКА София (Болгария) — Осиек (Хорватия) 1:0
Торино (Италия) — Дебрецен (Венгрия) 3:0
Люцерн (Швейцария) — Клаксвик (Фарерские острова) 1:0
Рейнджерс (Шотландия) — Прогрес (Люксембург) 2:0
Вентспилс (Латвия) — Гзира Юнайтед (Мальта) 4:0
Страсбур (Франция) — Маккаби Хайфа (Израиль) 3:1
Млада-Болеслав (Чехия) — Ордабасы (Казахстан) 1:1
Шемрок Роверс (Ирландия) — Аполлон (Кипр) 2:1
АЗ (Нидерланды) — Хеккен (Швеция) 0:0
Алашкерт (Армения) — Стяуа (Румыния) 0:3
Локомотив Пловдив (Болгария) — Спартак Трнава (Словакия) 2:0
Вулверхэмптон (Англия) — Крусейдерс (Северная Ирландия) 2:0
Арис (Греция) — АЕЛ (Кипр) 0:0
Женесс (Люксембург) — Витория Гимарайнш (Португалия) 0:1
Гонвед (Венгрия) — Университатя Крайова (Румыния) 0:0
Шахтер Солигорск (Беларусь) — Эсбьерг (Дания) 2:0
Коннах Куэй Номадс (Уэльс) — Партизан (Сербия) 0:1
Ответные матчи
Лиепая (Латвия) — Норчепинг (Швеция) 0:1
Кайрат (Казахстан) — Хапоэль Б-Ш (Израиль) 1:1
Нефтчи (Азербайджан) — Арсенал Тула (Россия) 3:0
Стьярнан (Исландия) — Эспаньол (Испания) 1:3
Атромитос (Греция) — ДАК 1904 (Словакия) 3:2
Штурм (Австрия) — Хеугесунн (Норвегия) 2:1
Левски (Болгария) — АЕК Ларнака (Кипр) 0:4
КуПС (Финляндия) — Легия (Польша) 0:0
Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) — Утрехт (Нидерланды) 2:1 (в доп. время)
Яблонец (Чехия) — Пюник (Армения) 0:0
Брондбю (Дания) — Лехия Гданьск (Польша) 4:1 (в доп. время)
Вадуц (Лихтенштейн) — МОЛ Фэхервар (Венгрия) 2:0 (в доп. время)
Динамо Тбилиси (Грузия) — Габала (Азербайджан) 3:0
Олимпия (Словения) — Ени Малатьяспор (Турция) 0:1
Айнтрахт Франкфурт (Германия) — Флора (Эстония) 2:1
Мальме (Швеция) — Домжале (Словения) 3:2
Чукарички (Сербия) — Мольде (Норвегия) 1:3
Чихура (Грузия) — Абердин (Шотландия) 0:5
Вииторул (Румыния) — Гент (Бельгия) 2:1
Заря (Украина) — Будучность (Черногория) 1:0
Осиек (Хорватия) — ЦСКА София (Болгария) 1:0 (по пенальти 3:4)
Дебрецен (Венгрия) — 1:4
Клаксвик (Фарерские острова) — Люцерн (Швейцария) 0:1
Прогрес (Люксембург) — Рейнджерс (Шотландия) 0:0
Гзира Юнайтед (Мальта) — Вентспилс (Латвия) 2:2
Маккаби Хайфа (Израиль) — Страсбур (Франция) 2:1
Ордабасы (Казахстан) — Млада-Болеслав (Чехия) 2:3
Аполлон (Кипр) — Шемрок Роверс (Ирландия) 3:1 (в доп время)
Хеккен (Швеция) — АЗ (Нидерланды) 0:3
Стяуа (Румыния) — Алашкерт (Армения) 2:3
Спартак Трнава (Словакия) — Локомотив Пловдив (Болгария) 3:1
Крусейдерс (Северная Ирландия) — Вулверхэмптон (Англия) 1:4
АЕЛ (Кипр) — Арис (Греция) 0:1
Витория Гимарайнш (Португалия) — Женесс (Люксембург) 4:0
Университатя Крайова (Румыния) — Гонвед (Венгрия) 0:0 (по пенальти 3:1)
Эсбьерг (Дания) — Шахтер Солигорск (Беларусь) 0:0
Партизан (Сербия) — Коннах Куэй Номадс (Уэльс) 3:0
Путь чемпионов
Первые матчи
Тре Пенне (Сан-Марино) — Судува (Литва) 0:5
Пяст (Польша) — Рига (Латвия) 3:2
Партизани (Албания) — Шериф (Молдова) 0:1
Арарат-Армения (Армения) — Линкольн (Гибралтар) 2:0
Валур (Исландия) — Лудогорец (Болгария) 1:1
Слован (Словакия) — Фероникели (Косово) 2:1
Санта Колома (Андора) — Астана (Казахстан) 0:0
Торшавн (Фарерские острова) — Линфилд (Северная Ирландия) 2:2
Шкендия (Македония) — Дюделанж (Люксембург) 1:2
Ответные матчи
Судува (Литва) - Тре Пенне (Сан-Марино) 5:0
Рига (Латвия) - Пяст (Польша) 2:1
Шериф (Молдова) - Партизани (Албания) 1:1
Линкольн (Гибралтар) - Арарат-Армения (Армения) 1:2
Лудогорец (Болгария) - Валур (Исландия) 4:0
Фероникели (Косово) - Слован (Словакия) 0:2
Астана (Казахстан) - Санта Колома (Андора) 4:1
Линфилд (Северная Ирландия) - Торшавн (Фарерские острова) 1:0
Дюделанж (Люксембург) - Шкендия (Македония) 1:1
Первые матчи
Мальме (Швеция) — Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) 7:0
Коннах Куэй Номадс (Уэльс) — Килмарнок (Шотландия) 1:2
Брейдаблик (Исландия) — Вадуц (Лихтенштейн) 0:0
Бранн (Норвегия) — Шемрок Роверс (Ирландия) 2:2
КуПС (Финляндия) — Витебск (Беларусь) 2:0
Ордабасы (Казахстан) — Торпедо Кутаиси (Грузия) 1:0
Европа (Гибралтар) — Легия (Польша) 0:0
Гзира Юнайтед (Мальта) — Хайдук (Хорватия) 0:2
Флора (Эстония) — Раднички (Сербия) 2:0
ЦСКА (София) Болгария — Титоград (Черногория) 4:0
Маккаби Хайфа (Израиль) — Мура (Словения) 2:0
Дебрецен (Венгрия) — Кукеси (Албания) 3:0
Женесс (Люксембург) — Тобол (Казахстан) 0:0
Стяуа (Румыния) — Милсами (Молдавия) 2:0
Чукарички (Сербия) — Бананц (Армения) 3:0
Крусейдерс (Северная Ирландия) — Б-36 (Фарерские острова) 2:0
Брондбю (Дания) — Интер (Финляндия) 4:1
Сент-Джозефс (Гибралтар) — Рейнджерс (Шотландия) 0:4
Корк Сити (Ирландия) — Прогрес (Люксембург) 0:2
Мольде (Норвегия) — КР (Исландия) 7:1
Ружомберок (Словакия) — Левски (Болгария) 0:2
Академия Пандев (Северная Македония) — Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) 0:3
Зета (Черногория) — МОЛ Фэхевар (Венгрия) 1:5
Шахтер Солигорск (Беларусь) — Хибернианс (Мальта) 1:0
Сперанца (Молдавия) — Нефтчи (Азербайджан) 0:3
Олимпия (Словения) — РФШ (Латвия) 2:3
Гонвед (Венгрия) — Жальгирис (Литва) 3:1
Радник (Босния и Герцеговина) — Спартак Трнава (Словакия) 2:0
Фола (Люксембург) — Чихура (Грузия) 1:2
Алашкерт (Армения) — Македония (Северна Македония) 3:1
Динамо Тбилиси (Грузия) — Энгордань (Андорра) 6:0
Широки Бриег (Босния и Герцеговина) — Кайрат (Казахстан) 1:2
Кауно Жальгирис (Литва) — Аполлон (Кипр) 0:2
Вентспилс (Латвия) — Теута (Албания) 3:0
ДАК 1904 (Словакия) — Краковия (Польша) 1:1
Стьярнан (Исландия) — Левадия (Эстония) 2:1
Клифтонвилл (Северная Ирландия) — Хеугесунн (Норвегия) 0:1
Ритеряй (Литва) — Клаксвик (Фарерские острова) 1:1
Лиепая (Латвия) — Динамо Минск (Беларусь) 1:1
Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия) — Норчепинг (Швеция) 0:2
Абердин (Шотландия) — РоПС (Финляндия) 2:1
Бальцан (Мальта) — Домжале (Словения) 3:4
Лячи (Албания) — Хапоэль Б-Ш (Израиль) 1:1
Нарва Транс (Эстония) — Будучность (Черногория) 0:2
Сабаил (Азербайджан) — Университатя Крайова (Румыния) 2:3
Пюник (Армения — Шкупи (Северная Македония) 3:3
АЕК Ларнака (Кипр) — Петрокуб (Молдавия) 1:0
Ответные матчи
Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) — Мальмё (Швеция) 0:4
Килмарнок (Шотландия) — Коннах Куэй Номадс (Уэльс) 0:2
Вадуц (Лихтенштейн) — Брейдаблик (Исландия) 2:1
Шемрок Роверс (Ирландия) — Бранн (Норвегия) 2:1
Витебск (Беларусь) — КуПС (Финляндия) 1:1
Торпедо Кутаиси (Грузия) — Ордабасы (Казахстан) 0:2
Легия (Польша) — Европа (Гибралтар) 3:0
Хайдук (Хорватия) — Гзира Юнайтед (Мальта) 1:3
Раднички (Сербия) — Флора (Эстония) 2:2
Титоград (Черногория) — ЦСКА София (Болгария) 0:0
Мура (Словения) — Маккаби Хайфа (Израиль) 2:3
Кукеси (Албания) — Дебрецен (Венгрия) 1:1
Тобол (Казахстан) — Женесс (Люксембург) 1:1
Милсами (Молдавия) — Стяуа (Румыния) 1:2
Бананц (Армения) — Чукарички (Сербия) 0:5
Б-36 (Фарерские острова) — Крусейдерс (Северная Ирландия) 2:3
Интер (Финляндия) — Брондбю (Дания) 2:0
Рейнджерс (Шотландия) — Сент-Джозефс (Гибралтар) 6:0
Прогрес (Люксембург) - Корк Сити (Ирландия) 1:2
КР (Исландия) — Мольде (Норвегия) 0:0
Левски (Болгария) - Ружомберок (Словакия) 2:0
Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) — Академия Пандев (Северная Македония) 3:0
МОЛ Фэхевар (Венгрия) — Зета (Черногория) 0:0
Хибернианс (Мальта) — Шахтёр Солигорск (Беларусь) 0:1
Нефтчи (Азербайджан) - Сперанца (Молдавия) 6:0
РФШ (Латвия) — Олимпия (Словения) 0:2
Жальгирис (Литва) — Гонвед (Венгрия) 1:1
Спартак Трнава (Словакия) — Радник (Босния и Герцеговина) 2:0
Чихура (Грузия) — Фола (Люксембург) 2:1
Македония (Северна Македония) — Алашкерт (Армения) 0:3
Энгордань (Андорра) — Динамо Тбилиси (Грузия) 0:1
Кайрат (Казахстан) - Широки Бриег (Босния и Герцеговина) 2:1
Аполлон (Кипр) - Кауно Жальгирис (Литва) 4:0
Теута (Албания) — Вентспилс (Латвия) 1:0
Краковия (Польша) — ДАК 1904 (Словакия) 2:2
Левадия (Эстония) — Стьярнан (Исландия) 3:2
Хёугесунн (Норвегия) — Клифтонвилл (Северная Ирландия) 5:1
Клаксвик (Фарерские острова) - Ритеряй (Литва) 0:0
Динамо Минск (Беларусь) — Лиепая (Латвия) 1:2
Норчёпинг (Швеция) — Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия) 2:1
РоПС (Финляндия) — Абердин (Шотландия) 1:2
Домжале (Словения) - Бальцан (Мальта) 1:0
Хапоэль Б-Ш (Израиль) - Лячи (Албания) 1:0
Будучность (Черногория) — Нарва Транс (Эстония) 4:1
Университатя Крайова (Румыния) — Сабаил (Азербайджан) 3:2
Шкупи (Северная Македония) — Пюник (Армения) 1:2
Петрокуб (Молдавия) — АЕК Ларнака (Кипр) 0:1
Первые матчи
Прогрес (Люксембург) - Кардифф Метрополитан (Уэльс) 1:0
Ла Фиорита (Сан-Марино) — Энгордань (Андорра) 0:1
Сан-Жулиа (Андорра) — Европа (Гибралтар) 3:2
Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) — НСИ (Фарерские острова) 2:0
Приштина (Косово) — Сент-Джозефс (Гибралтар) 1:1
Клаксвик (Фарерские острова) - Тре Фиори Сан-Марино) 5:1
Барри Таун (Уэльс) — Клифтонвилл (Северная Ирландия) 0:0
Ответные матчи
Кардифф Метрополитан (Уэльс) — Прогрес (Люксембург) 2:1
Энгордань (Андорра) — Ла Фиорита (Сан-Марино) 2:1
Европа (Гибралтар) — Сан-Жулиа (Андорра) 4:0
НСИ (Фарерские острова) — Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) 0:0
Сент-Джозефс (Гибралтар) - Приштина (Косово) 2:0
Тре Фиори (Сан-Марино) — Клаксвик (Фарерские острова) 0:4
Клифтонвилл (Северная Ирландия) - Барри Таун (Уэльс) 4:0