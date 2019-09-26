Лига Европы: расписание и результаты матчей

27 июня 2019 года с предварительного раунда отборочного цикла стартует очередной розыгрыш второго по значимости клубного турнира Европы - Лиги Европы.

29 августа завершится квалификация турнира, после чего стартует основной этап еврокубковых соревнований.

Финальный поединок запланирован на 27 мая 2020 года в городе Гданьск на стадионе PGE Arena.

Что касается наших представителей, то Александрия сыграет в групповом этапе турнира, луганская Заря начнет свой путь со второго квалификационного раунда, а Мариуполь - с третьего.

Вашему вниманию календарь и результаты Лиги Европы сезона-2019/20:

27 июня и 4 июля: Предварительный раунд квалификации

11 и 18 июля: Первый раунд квалификации

22 июля: жеребьевка третьего раунда квалификации

25 июля и 1 августа: Второй раунд квалификации

5 августа: жеребьевка раунда плей-офф квалификации

8 августа: третий отборочный раунд, первые матчи

15 августа: третий отборочный раунд, ответные матчи

22 августа: раунд плей-офф, первые матчи

29 августа: Раунд плей-офф, ответные матчи



Групповой этап

30 августа: Жеребьевка группового этапа

19 сентября: Групповой этап, первый тур

3 октября: Групповой этап, второй тур

24 октября: Групповой этап, третий тур

7 ноября: Групповой этап, четвертый тур

28 ноября: Групповой этап, пятый тур

12 декабря: Групповой этап, шестой тур

Плей-офф

16 декабря: Жеребьевка 1/16 финала

20 февраля: 1/16 финала, первые матчи

27 февраля: 1/16 финала, ответные матчи

28 февраля: Жеребьевка 1/8 финала

12 марта: 1/8 финала, первые матчи

19 марта: 1/8 финала, ответные матчи

20 марта: Жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала

9 апреля: 1/4 финала, первые матчи

16 апреля: 1/4 финала, ответные матчи

30 апреля: 1/2 финала, первые матч

7 мая: 1/2 финала, ответные матчи

27 мая: Финал

2 тур

3 октября

17:50 Астана - Партизан

19:55 Янг Бойз - Рейнджерс

19:55 ЦСКА Москва - Эспаньол

19:55 Александрия - Гент

19:55 Бешикташ - Вулверхэмптон

19:55 АЗ - Манчестер Юнайтед

19:55 Брага - Слован

19:55 Ференцварош - Лудогорец

19:55 Фейеноорд - Порту

19:55 Сент-Этьен - Вольфсбург

19:55 Вольфсберг - Рома

19:55 Истанбул Башакшехир - Боруссия М

22:00 Гимарайнш - Айнтрахт Ф

22:00 Севилья - АПОЭЛ

22:00 Спортинг - ЛАСК

22:00 Лацио - Ренн

22:00 Мальме - Копенгаген

22:00 Краснодар - Хетафе

22:00 Русенборг - ПСВ

22:00 Лугано - Динамо Киев

22:00 Трабзонспор - Базель

22:00 Селтик - ЧФР Клуж

22:00 Арсенал - Стандард

22:00 Дюделанж - Карабах

1 тур

19 сентября

АПОЭЛ - Дюделанж 3:4

Карабах - Севилья 0:3

Копенгаген - Лугано 1:0

Динамо Киев - Мальме 1:0

Базель - Краснодар 5:0

Хетафе - Трабзонспор 1:0

ЛАСК - Русенборг 1:0

ПСВ - Спортинг 3:2

ЧФР - Лацио 2:1

Ренн - Селтик 1:1

Стандарт - Гимарайнш 2:0

Айнтрахт - Арсенал 0:3

Рейнджерс - Фейеноорд 1:0

Порту - Янг Бойз 2:1

Эспаньол - Ференцварош 1:1

Лудогорец - ЦСКА 5:1

Вольфсбург - Александрия 3:1

Гент - Сент-Этьен 3:2

Боруссия М - Вольфсберг 0:4

Рома - Истанбул ББ 4:0

Вулверхэмптон - Брага 0:1

Слован Братислава - Бешикташ 4:2

Манчестер Юнайтед - Астана 1:0

Партизан АЗ Алкмар 2:2

Первые матчи

Четверг, 22 августа

Астана (Казахстан) — БАТЭ (Беларусь) 3:0

Арарат-Армения (Армения) — Ф91 Дюделанж (Люксембург) 2:1

Мальме (Швеция) — Бней-Йегуда (Израиль)3:0

Судува (Литва) — Ференцварош (Венгрия) 0:0

Лудогорец (Болгария) — Марибор (Словения) 0:0

Фейеноорд (Нидерланды) — Хапоэль Бэер-Шева (Израиль) 3:0

Копенгаген (Дания) — ФК Рига (Латвия) 3:1

Легия (Польша) — Рейнджерс (Шотландия) 0:0

АЕК Афины (Греция) — Трабзонспор (Турция) 1:3

Гент (Бельгия) — Риека (Хорватия) 2:1

Страсбур (Франция) — Айнтрахт Франкфурт (Германия) 1:0

Стяуа (Румыния) — Витория Гимараэш (Португалия) 0:0

ПСВ Эйндховен (Нидерланды) — Аполлон Лимассол (Кипр) 3:0

АЗ Алкмаар (Нидерланды) — Антверпен (Бельгия) 1:1

Брага (Португалия) — Спартак Москва (Россия) 1:0

Линфилд (Северная Ирландия) — Карабах (Азербайджан) 3:2

Селтик (Шотландия) — АИК (Швеция) 2:0

Партизан (Сербия) — Мольде (Норвегия) 2:1

Эспаньол (Испания) — Заря (Украина) 3:1

Слован Братислава (Словакия) — ПАОК (Греция) 1:0

Торино (Италия) — Вулверхэмптон (Англия) 2:3

Четверг, 29 августа

Карабах — Линфилд 2:1 (первый матч — 2:3)

Рига — Копенгаген 1:0 (первый матч — 0:3)

АИК — Селтик 1:4 ( первый матч — 0:2)

Аполлон - ПСВ 0:4 (первый матч — 0:3)

БАТЭ — Астана 2:0 (первый матч — 0:3)

Бней Иегуда — Мальме 0:1 (первый матч — 0:3)

Мольде — Партизан 1:1 (первый матч — 1:2)

Антверпен — АЗ 1:4 (первый матч — 1:1)

ПАОК — Слован 3:2 (первый матч — 0:1)

Спартак — Брага 1:2 (первый матч — 0:1)

Трабзонспор - АЕК 0:2 (первый матч — 3:1)

Хапоэль Бэер-Шева — Фейеноорд 0:3 (первый матч — 0:3)

Риека — Гент 1:1 (первый матч — 1:2)

Дюделанж — Арарат-Армения 2:1 (5:4 по серии пенальти)

Марибор — Лудогорец 2:2 (первый матч — 0:0)

Айнтрахт — Страсбур 3:0 (первый матч — 0:1)

Вулверхэмптон - Торино 2:1 (первый матч — 3:2)

Рейнджерс - Легия 1:0 (первый матч — 0:0)

Витория Гимарайнш — Стяуа 1:0 (первый матч — 0:0)

Путь представителей лиг

Первые матчи

Четверг, 8 августа

АЕК (Ларнака, Кипр) – Гент (Бельгия) 1:1

Пюник (Армения) – Вулверхэмптон (Англия) 0:4

Спарта (Чехия) – Трабзонспор (Турция) 2:2

Университатя Крайова (Румыния) – АЕК (Греция) 0:2

Брондбю (Дания) – Брага (Португалия) 2:4

Вентспилс (Латвия) – Гимарайнш (Португалия) 0:3

Хеугесунн (Норвегия) – ПСВ (Нидерланды) 0:1

Мальме (Швеция) – Зриньски (Босния и Герцеговина) 3:0

Мариуполь (Украина) – АЗ Алкмар (Нидерланды) 0:0

Мольде (Норвегия) – Арис (Греция) 3:0

Нефтчи (Азербайджан) – Бней Иегуда (Израиль) 2:2

Тун (Швейцария) – Спартак (Москва, Россия) 2:3

Антверпен (Бельгия) – Виктория (Чехия) 1:0

ЦСКА (София, Болгария) – Заря (Украина) 1:1

Фейеноорд (Нидерланды) – Динамо (Тбилиси, Грузия) 4:0

Локомотив (Пловдив, Болгария) – Страсбург (Франция) 0:1

Митьюлланд (Дания) – Рейнджерс (Шотландия) 2:4

Норчепинг (Швеция) – Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль) 1:1

Риека (Хорватия) – Абердин (Шотландия) 2:0

Аустрия (Австрия) – Аполлон (Кипр) 1:2

Стяуа (Румыния) – Млада-Болеслав (Чехия) 0:0

Вадуц (Лихтенштейн) – Айнтрахт (Германия) 0:5

Легия (Польша) – Атромитос (Греция) 0:0

Люцерн (Швейцария) – Эспаньол (Испания) 0:3

Партизан (Сербия) – Малатьяспор (Турция) 3:1

Торино (Италия) – Шахтер (Солигорск, Беларусь) 5:0

Ответные матчи

Среда, 14 августа

Витория Гимарайнш (Португалия) - Вентспилс (Латвия) 6:0

Атромитос (Греция) - Легия (Польша) 0:2

Четверг, 15 августа

Динамо (Тбилиси, Грузия) - Фейеноорд (Нидерланды) 1:1

Спартак (Москва, Россия) - Тун (Швейцария) 2:1

Зриньски (Босния и Герцеговина) - Мальме (Швеция) 1:0

Заря (Украина) - ЦСКА (София, Болгария) 1:0

Аполлон (Кипр) - Аустрия (Австрия) 3:1

Млада-Болеслав (Чехия) - Стяуа (Румыния) 0:1

Малатьяспор (Турция) - Партизан (Сербия) 1:0

Шахтер (Солигорск, Беларусь) - Торино (Италия) 1:1

​Бней Иегуда (Израиль) - Нефтчи (Азербайджан) 2:1

Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль) - Норчепинг (Швеция) 3:1

Трабзонспор (Турция) - Спарта (Чехия) 2:1

АЕК (Греция) - Университатя Крайова (Румыния) 1:1

Виктория (Чехия) - Антверпен (Бельгия) 2:1

ПСВ (Нидерланды) -Хеугесунн (Норвегия) 0:0

АЗ Алкмар (Нидерланды) - Мариуполь (Украина) 4:0

Арис (Греция) - Мольде (Норвегия) 3:1

Гент (Бельгия) - АЕК (Ларнака, Кипр) 3:0

Страсбург (Франция) - Локомотив (Пловдив, Болгария) 1:0

Айнтрахт (Германия) - Вадуц (Лихтенштейн) 1:0

Брага (Португалия) - Брондбю (Дания) 3:1

Рейнджерс (Шотландия) - Митьюлланд (Дания) 3:1

Вулверхэмптон (Англия) - Пюник (Армения) 4:0

Абердин (Шотландия) - Риека (Хорватия) 0:2

Эспаньол (Испания) - Люцерн (Швейцария) 3:0

Путь чемпионов

Первые матчи

Вторник, 6 августа

Арарат-Армения (Армения) – Сабуртало (Грузия) 1:2

Рига (Латвия) – ХИК (Финляндия) 1:1

Сутьеска (Черногория) – Линфилд (Северная Ирландия) 1:2

Среда, 7 августа

Слован (Словакия) – Дандолк (Ирландия) 1:0

Четверг, 8 августа

Астана (Казахстан) – Валлетта (Мальта) 5:1

Шериф (Молдова) – АИК (Швеция) 1:2

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) – Судува (Литва) 1:2

Лудогорец (Болгария) - Нью-Сейнтс (Уэльс) 5:0

Сараево (Босния и Герцеговина) – БАТЭ (Беларусь) 1:2

Дюделанж (Люксембург) – Нымме Калью (Эстония) 3:1

Ответные матчи

Вторник, 13 августа

Нымме Калью (Эстония) - Дюделанж (Люксембург) 0:1

Линфилд (Северная Ирландия) - Сутьеска (Черногория) 3:2

Дандолк (Ирландия) - Слован (Словакия) 1:3

Среда, 14 августа

Сабуртало (Грузия) - Арарат-Армения (Армения) 0:2

Четверг, 15 августа

ХИК (Финляндия) - Рига (Латвия) 2:2

АИК (Швеция) - Шериф (Молдова) 1:1

Судува (Литва) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 2:1

БАТЭ (Беларусь) - Сараево (Босния и Герцеговина) 0:0

Нью-Сейнтс (Уэльс) - Лудогорец (Болгария) 0:4

Валлетта (Мальта) - Астана (Казахстан) 0:4

Путь представителей лиг

Первые матчи

Норчепинг (Швеция) — Лиепая (Латвия) 2:0

Хапоэль Б-Ш (Израиль) — Кайрат (Казахстан) 2:0

Арсенал Тула (Россия) — Нефтчи (Азербайджан) 0:1

Эспаньол (Испания) — Стьярнан (Исландия) 4:0

ДАК 1904 (Словакия) — Атромитос (Греция) 1:2

Хеугесунн (Норвегия) — Штурм (Австрия) 2:0

АЕК Ларнака (Кипр) — Левски (Болгария) 3:0

Легия (Польша) — КуПС (Финляндия) 1:0

Утрехт (Нидерланды) — Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) 1:1

Пюник (Армения) — Яблонец (Чехия) 2:1

Лехия Гданьск (Польша) — Брондбю (Дания) 2:1

МОЛ Фэхервар (Венгрия) — Вадуц (Лихтенштейн) 1:0

Габала (Азербайджан) — Динамо Тбилиси (Грузия) 0:2

Ени Малатьяспор (Турция) — Олимпия (Словения) 2:2

Флора (Эстония) — Айнтрахт Франкфурт (Германия) 2:4

Домжале (Словения) — Мальме (Швеция) 4:5

Мольде (Норвегия) — Чукарички (Сербия) 0:0

Абердин (Шотландия) — Чихура (Грузия) 1:1

Гент (Бельгия) — Вииторул (Румыния) 6:3

Будучность (Черногория) — Заря (Украина) 1:3

ЦСКА София (Болгария) — Осиек (Хорватия) 1:0

Торино (Италия) — Дебрецен (Венгрия) 3:0

Люцерн (Швейцария) — Клаксвик (Фарерские острова) 1:0

Рейнджерс (Шотландия) — Прогрес (Люксембург) 2:0

Вентспилс (Латвия) — Гзира Юнайтед (Мальта) 4:0

Страсбур (Франция) — Маккаби Хайфа (Израиль) 3:1

Млада-Болеслав (Чехия) — Ордабасы (Казахстан) 1:1

Шемрок Роверс (Ирландия) — Аполлон (Кипр) 2:1

АЗ (Нидерланды) — Хеккен (Швеция) 0:0

Алашкерт (Армения) — Стяуа (Румыния) 0:3

Локомотив Пловдив (Болгария) — Спартак Трнава (Словакия) 2:0

Вулверхэмптон (Англия) — Крусейдерс (Северная Ирландия) 2:0

Арис (Греция) — АЕЛ (Кипр) 0:0

Женесс (Люксембург) — Витория Гимарайнш (Португалия) 0:1

Гонвед (Венгрия) — Университатя Крайова (Румыния) 0:0

Шахтер Солигорск (Беларусь) — Эсбьерг (Дания) 2:0

Коннах Куэй Номадс (Уэльс) — Партизан (Сербия) 0:1

Ответные матчи

Лиепая (Латвия) — Норчепинг (Швеция) 0:1

Кайрат (Казахстан) — Хапоэль Б-Ш (Израиль) 1:1

Нефтчи (Азербайджан) — Арсенал Тула (Россия) 3:0

Стьярнан (Исландия) — Эспаньол (Испания) 1:3

Атромитос (Греция) — ДАК 1904 (Словакия) 3:2

Штурм (Австрия) — Хеугесунн (Норвегия) 2:1

Левски (Болгария) — АЕК Ларнака (Кипр) 0:4

КуПС (Финляндия) — Легия (Польша) 0:0

Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) — Утрехт (Нидерланды) 2:1 (в доп. время)

Яблонец (Чехия) — Пюник (Армения) 0:0

Брондбю (Дания) — Лехия Гданьск (Польша) 4:1 (в доп. время)

Вадуц (Лихтенштейн) — МОЛ Фэхервар (Венгрия) 2:0 (в доп. время)

Динамо Тбилиси (Грузия) — Габала (Азербайджан) 3:0

Олимпия (Словения) — Ени Малатьяспор (Турция) 0:1

Айнтрахт Франкфурт (Германия) — Флора (Эстония) 2:1

Мальме (Швеция) — Домжале (Словения) 3:2

Чукарички (Сербия) — Мольде (Норвегия) 1:3

Чихура (Грузия) — Абердин (Шотландия) 0:5

Вииторул (Румыния) — Гент (Бельгия) 2:1

Заря (Украина) — Будучность (Черногория) 1:0

Осиек (Хорватия) — ЦСКА София (Болгария) 1:0 (по пенальти 3:4)

Дебрецен (Венгрия) — 1:4

Клаксвик (Фарерские острова) — Люцерн (Швейцария) 0:1

Прогрес (Люксембург) — Рейнджерс (Шотландия) 0:0

Гзира Юнайтед (Мальта) — Вентспилс (Латвия) 2:2

Маккаби Хайфа (Израиль) — Страсбур (Франция) 2:1

Ордабасы (Казахстан) — Млада-Болеслав (Чехия) 2:3

Аполлон (Кипр) — Шемрок Роверс (Ирландия) 3:1 (в доп время)

Хеккен (Швеция) — АЗ (Нидерланды) 0:3

Стяуа (Румыния) — Алашкерт (Армения) 2:3

Спартак Трнава (Словакия) — Локомотив Пловдив (Болгария) 3:1

Крусейдерс (Северная Ирландия) — Вулверхэмптон (Англия) 1:4

АЕЛ (Кипр) — Арис (Греция) 0:1

Витория Гимарайнш (Португалия) — Женесс (Люксембург) 4:0

Университатя Крайова (Румыния) — Гонвед (Венгрия) 0:0 (по пенальти 3:1)

Эсбьерг (Дания) — Шахтер Солигорск (Беларусь) 0:0

Партизан (Сербия) — Коннах Куэй Номадс (Уэльс) 3:0

Путь чемпионов

Первые матчи

Тре Пенне (Сан-Марино) — Судува (Литва) 0:5

Пяст (Польша) — Рига (Латвия) 3:2

Партизани (Албания) — Шериф (Молдова) 0:1

Арарат-Армения (Армения) — Линкольн (Гибралтар) 2:0

Валур (Исландия) — Лудогорец (Болгария) 1:1

Слован (Словакия) — Фероникели (Косово) 2:1

Санта Колома (Андора) — Астана (Казахстан) 0:0

Торшавн (Фарерские острова) — Линфилд (Северная Ирландия) 2:2

Шкендия (Македония) — Дюделанж (Люксембург) 1:2

Ответные матчи

Судува (Литва) - Тре Пенне (Сан-Марино) 5:0

Рига (Латвия) - Пяст (Польша) 2:1

Шериф (Молдова) - Партизани (Албания) 1:1

Линкольн (Гибралтар) - Арарат-Армения (Армения) 1:2

Лудогорец (Болгария) - Валур (Исландия) 4:0

Фероникели (Косово) - Слован (Словакия) 0:2

Астана (Казахстан) - Санта Колома (Андора) 4:1

Линфилд (Северная Ирландия) - Торшавн (Фарерские острова) 1:0

Дюделанж (Люксембург) - Шкендия (Македония) 1:1

Первые матчи

Мальме (Швеция) — Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) 7:0

Коннах Куэй Номадс (Уэльс) — Килмарнок (Шотландия) 1:2

Брейдаблик (Исландия) — Вадуц (Лихтенштейн) 0:0

Бранн (Норвегия) — Шемрок Роверс (Ирландия) 2:2

КуПС (Финляндия) — Витебск (Беларусь) 2:0

Ордабасы (Казахстан) — Торпедо Кутаиси (Грузия) 1:0

Европа (Гибралтар) — Легия (Польша) 0:0

Гзира Юнайтед (Мальта) — Хайдук (Хорватия) 0:2

Флора (Эстония) — Раднички (Сербия) 2:0

ЦСКА (София) Болгария — Титоград (Черногория) 4:0

Маккаби Хайфа (Израиль) — Мура (Словения) 2:0

Дебрецен (Венгрия) — Кукеси (Албания) 3:0

Женесс (Люксембург) — Тобол (Казахстан) 0:0

Стяуа (Румыния) — Милсами (Молдавия) 2:0

Чукарички (Сербия) — Бананц (Армения) 3:0

Крусейдерс (Северная Ирландия) — Б-36 (Фарерские острова) 2:0

Брондбю (Дания) — Интер (Финляндия) 4:1

Сент-Джозефс (Гибралтар) — Рейнджерс (Шотландия) 0:4

Корк Сити (Ирландия) — Прогрес (Люксембург) 0:2

Мольде (Норвегия) — КР (Исландия) 7:1

Ружомберок (Словакия) — Левски (Болгария) 0:2

Академия Пандев (Северная Македония) — Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) 0:3

Зета (Черногория) — МОЛ Фэхевар (Венгрия) 1:5

Шахтер Солигорск (Беларусь) — Хибернианс (Мальта) 1:0

Сперанца (Молдавия) — Нефтчи (Азербайджан) 0:3

Олимпия (Словения) — РФШ (Латвия) 2:3

Гонвед (Венгрия) — Жальгирис (Литва) 3:1

Радник (Босния и Герцеговина) — Спартак Трнава (Словакия) 2:0

Фола (Люксембург) — Чихура (Грузия) 1:2

Алашкерт (Армения) — Македония (Северна Македония) 3:1

Динамо Тбилиси (Грузия) — Энгордань (Андорра) 6:0

Широки Бриег (Босния и Герцеговина) — Кайрат (Казахстан) 1:2

Кауно Жальгирис (Литва) — Аполлон (Кипр) 0:2

Вентспилс (Латвия) — Теута (Албания) 3:0

ДАК 1904 (Словакия) — Краковия (Польша) 1:1

Стьярнан (Исландия) — Левадия (Эстония) 2:1

Клифтонвилл (Северная Ирландия) — Хеугесунн (Норвегия) 0:1

Ритеряй (Литва) — Клаксвик (Фарерские острова) 1:1

Лиепая (Латвия) — Динамо Минск (Беларусь) 1:1

Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия) — Норчепинг (Швеция) 0:2

Абердин (Шотландия) — РоПС (Финляндия) 2:1

Бальцан (Мальта) — Домжале (Словения) 3:4

Лячи (Албания) — Хапоэль Б-Ш (Израиль) 1:1

Нарва Транс (Эстония) — Будучность (Черногория) 0:2

Сабаил (Азербайджан) — Университатя Крайова (Румыния) 2:3

Пюник (Армения — Шкупи (Северная Македония) 3:3

АЕК Ларнака (Кипр) — Петрокуб (Молдавия) 1:0

Ответные матчи

Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) — Мальмё (Швеция) 0:4

Килмарнок (Шотландия) — Коннах Куэй Номадс (Уэльс) 0:2

Вадуц (Лихтенштейн) — Брейдаблик (Исландия) 2:1

Шемрок Роверс (Ирландия) — Бранн (Норвегия) 2:1

Витебск (Беларусь) — КуПС (Финляндия) 1:1

Торпедо Кутаиси (Грузия) — Ордабасы (Казахстан) 0:2

Легия (Польша) — Европа (Гибралтар) 3:0

Хайдук (Хорватия) — Гзира Юнайтед (Мальта) 1:3

Раднички (Сербия) — Флора (Эстония) 2:2

Титоград (Черногория) — ЦСКА София (Болгария) 0:0

Мура (Словения) — Маккаби Хайфа (Израиль) 2:3

Кукеси (Албания) — Дебрецен (Венгрия) 1:1

Тобол (Казахстан) — Женесс (Люксембург) 1:1

Милсами (Молдавия) — Стяуа (Румыния) 1:2

Бананц (Армения) — Чукарички (Сербия) 0:5

Б-36 (Фарерские острова) — Крусейдерс (Северная Ирландия) 2:3

Интер (Финляндия) — Брондбю (Дания) 2:0

Рейнджерс (Шотландия) — Сент-Джозефс (Гибралтар) 6:0

Прогрес (Люксембург) - Корк Сити (Ирландия) 1:2

КР (Исландия) — Мольде (Норвегия) 0:0

Левски (Болгария) - Ружомберок (Словакия) 2:0

Зриньски Мостар (Босния и Герцеговина) — Академия Пандев (Северная Македония) 3:0

МОЛ Фэхевар (Венгрия) — Зета (Черногория) 0:0

Хибернианс (Мальта) — Шахтёр Солигорск (Беларусь) 0:1

Нефтчи (Азербайджан) - Сперанца (Молдавия) 6:0

РФШ (Латвия) — Олимпия (Словения) 0:2

Жальгирис (Литва) — Гонвед (Венгрия) 1:1

Спартак Трнава (Словакия) — Радник (Босния и Герцеговина) 2:0

Чихура (Грузия) — Фола (Люксембург) 2:1

Македония (Северна Македония) — Алашкерт (Армения) 0:3

Энгордань (Андорра) — Динамо Тбилиси (Грузия) 0:1

Кайрат (Казахстан) - Широки Бриег (Босния и Герцеговина) 2:1

Аполлон (Кипр) - Кауно Жальгирис (Литва) 4:0

Теута (Албания) — Вентспилс (Латвия) 1:0

Краковия (Польша) — ДАК 1904 (Словакия) 2:2

Левадия (Эстония) — Стьярнан (Исландия) 3:2

Хёугесунн (Норвегия) — Клифтонвилл (Северная Ирландия) 5:1

Клаксвик (Фарерские острова) - Ритеряй (Литва) 0:0

Динамо Минск (Беларусь) — Лиепая (Латвия) 1:2

Норчёпинг (Швеция) — Сент-Патрикс Атлетик (Ирландия) 2:1

РоПС (Финляндия) — Абердин (Шотландия) 1:2

Домжале (Словения) - Бальцан (Мальта) 1:0

Хапоэль Б-Ш (Израиль) - Лячи (Албания) 1:0

Будучность (Черногория) — Нарва Транс (Эстония) 4:1

Университатя Крайова (Румыния) — Сабаил (Азербайджан) 3:2

Шкупи (Северная Македония) — Пюник (Армения) 1:2

Петрокуб (Молдавия) — АЕК Ларнака (Кипр) 0:1

Первые матчи

Прогрес (Люксембург) - Кардифф Метрополитан (Уэльс) 1:0

Ла Фиорита (Сан-Марино) — Энгордань (Андорра) 0:1

Сан-Жулиа (Андорра) — Европа (Гибралтар) 3:2

Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) — НСИ (Фарерские острова) 2:0

Приштина (Косово) — Сент-Джозефс (Гибралтар) 1:1

Клаксвик (Фарерские острова) - Тре Фиори Сан-Марино) 5:1

Барри Таун (Уэльс) — Клифтонвилл (Северная Ирландия) 0:0

Ответные матчи

Кардифф Метрополитан (Уэльс) — Прогрес (Люксембург) 2:1

Энгордань (Андорра) — Ла Фиорита (Сан-Марино) 2:1

Европа (Гибралтар) — Сан-Жулиа (Андорра) 4:0

НСИ (Фарерские острова) — Баллимена Юнайтед (Северная Ирландия) 0:0

Сент-Джозефс (Гибралтар) - Приштина (Косово) 2:0

Тре Фиори (Сан-Марино) — Клаксвик (Фарерские острова) 0:4

Клифтонвилл (Северная Ирландия) - Барри Таун (Уэльс) 4:0