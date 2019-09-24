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Спорт
Футбол
24 сентября 19, 10:40
Ван Дейк: Не уверен, что нашу игру с Месси можно сравнивать
Ван Дейк
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Нидерландский футболист отметил, что Месси является лучшим игроком всех времен.

Защитник сборной Нидерландов и английского Ливерпуля Вирджил ван Дейк в борьбе за звание лучшего игрока 2019-го года по версии ФИФА проиграл форварду Барселоны Лионелю Месси.

После церемонии центрбек прокомментировал победу аргентинца и отметил, что не разочарован поражением.

“Голосование завершилось и люди выбрали Месси. Я был близок к победе, но не уверен, что нашу игру вообще можно сравнивать - я защитник, а он - нападающий.

Месси - потрясающий футболист. Наверное, он лучший футболист всех времен. Я не огорчен, я очень рад за Лионеля. Я уже говорил, что важнее всего для меня - командные достижения, а индивидуальные награды - просто бонус“, - цитирует Ван Дейка NOS.nl. 

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  Ранее сообщалось, что бразильский экс-форвард Роналдо считает, что эту награду заслужил именно Вирджил ван Дейк.
bigmir.net
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